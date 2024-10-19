Bozkır sincapları kış uykusuna hazırlanıyor
Bozkır sincapları olarak anılan gelengiler, sonbaharda kış uykusuna yatmak için hazırlanıyor...
İlkbaharda ortaya çıkan ve bozkırlarda sürdürdükleri yaşamları dolayısıyla bozkır sincapları olarak anılan gelengiler, sonbaharda kış uykusuna çekilmek üzere son hazırlıklarını yapıyor.
Yer altında yuva yapan ve tüneller açan gelengiler, yırtıcı kuşlar ve tilkiler için doğal besin olarak görülüyor.
Bitki tohumlarıyla beslenen gelengiler; yabani otların temizlenme biçimi ve tarım zararlısı olduğu düşünülerek avlanılması gibi faktörler nedeniyle sayıları giderek azalan türler arasında yer alıyor.
İşte kış uykusuna hazırlanan bozkır sincaplarının kareleri...