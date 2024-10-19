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        Haberler Yaşam Bozkır sincapları kış uykusuna hazırlanıyor

        Bozkır sincapları kış uykusuna hazırlanıyor

        Bozkır sincapları olarak anılan gelengiler, sonbaharda kış uykusuna yatmak için hazırlanıyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:44
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        İlkbaharda ortaya çıkan ve bozkırlarda sürdürdükleri yaşamları dolayısıyla bozkır sincapları olarak anılan gelengiler, sonbaharda kış uykusuna çekilmek üzere son hazırlıklarını yapıyor.

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        Yer altında yuva yapan ve tüneller açan gelengiler, yırtıcı kuşlar ve tilkiler için doğal besin olarak görülüyor.

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        Bitki tohumlarıyla beslenen gelengiler; yabani otların temizlenme biçimi ve tarım zararlısı olduğu düşünülerek avlanılması gibi faktörler nedeniyle sayıları giderek azalan türler arasında yer alıyor.

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        İşte kış uykusuna hazırlanan bozkır sincaplarının kareleri...

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        #Bozkır sincapları
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