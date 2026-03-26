Brad Pitt film çekimi için Amsterdam'da

Oscar ödüllü Edward Berger'in yönettiği, Tim Winton'ın 1994 tarihli romanından uyarlanan 'The Riders' filminde Pitt, İrlanda'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Avustralyalı Fred Scully'yi canlandırıyor. Fred Scully filmde, karısı ve kızının gelmesini beklerken, sadece travma geçirmiş kızını buluyor ve Avrupa'da umutsuz bir arayışa girişiyor.