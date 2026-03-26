Brad Pitt film çekimi için Amsterdam'da
Brad Pitt, yeni filmi 'The Riders'ın çekimleri için Yunanistan'dan Hollanda'ya geçti. Sette yaralı makyajıyla objektife yansıyan Pitt, çaresiz bir babayı canlandırıyor
Brad Pitt, yeni filmi 'The Riders'ın çekimini Yunanistan'dan sonra, şimdi de Hollanda'da sürdürüyor. Amerikalı yıldız, başkent Amsterdam'daki sette görüntülendi.
Oscar ödüllü Edward Berger'in yönettiği, Tim Winton'ın 1994 tarihli romanından uyarlanan 'The Riders' filminde Pitt, İrlanda'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Avustralyalı Fred Scully'yi canlandırıyor. Fred Scully filmde, karısı ve kızının gelmesini beklerken, sadece travma geçirmiş kızını buluyor ve Avrupa'da umutsuz bir arayışa girişiyor.
Yunanistan'ın Halkis kentinde ve ardından Atina'da çekim yapan Pitt, benzer kostümüyle bu defa Amsterdam'da kamera karşısına geçti.
Yunanistan'daki set halinden farklı olarak, Hollanda'daki çekimde Pitt, yüzünün yaralanmış olarak gösterildiği bir makyajla performans sergiledi.
62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Yunanistan çekimlerine 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte gitmişti. İkili, çekimden arta kalan zamanlarda birlikte görüntülenmişti.
Ancak Amsterdam'da henüz Ines de Ramon objektiflere yansımadı. Çiftin Hollanda'ya birlikte gidip gitmediği bilinmiyor.
Çift ilk kez Kasım 2022'de Bono konserinde birlikte görüntülendi. O tarihlerde Ramon, 2019'da evlendiği 'The Vampire Diaries' dizisindeki rolüyle tanınan aktör Paul Wesley'den yeni boşanmıştı. 2023'te ise Meksika'nın Cabo bölgesine birlikte seyahat ettiği bilinen ikili, 2024'te Venedik Film Festivali'nde gururla birlikte poz verdi.