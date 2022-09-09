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En unutulmaz ve sürekleyici Brad Pitt filmleri: İşte en çok izlenen ve beğenilen 13 Brad Pitt filmi

1963 doğumlu Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan ünlüler arasında yer alıyor. 1987'de "No Way Out", "No Man's Land" ve "Less Than Zero" filmlerinde küçük rollerle kariyerine başlayan Brad Pitt'in rol aldığı filmleri sizler için derledik. İşte sinema tarihine iz bırakan en iyi Brad Pitt filmleri...

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  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    Sinema tarihinin önde gelen simaları arasında yer alan, karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Brad Pitt iki Altın Küre Ödülü ve bir Akademi Ödülü de dahil olmak üzere aldığı ödüller ve hayat verdiği onlarca karakter ile sürekli gündemde olan isimler arasında yer alıyor. En sevilen Brad Pitt filmlerini haberimizde paylaştık. İşte Brad Pitt'in adından söz ettirdiği 13 film...
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    İHTİRAS RÜZGARLARI ( LEGENDS OF THE FALL) 

    Yapım yılı: 1994 

    19. yüzyılın son demleri. Kızılderili savaşları gazisi hümanist Albay William Ludlow 3 erkek çocuğunu Montana kırlarındaki çiftliğinde, annesiz büyütür. Aileye yakın bir kızılderilinin cesaretlendirmeleri ve esini sayesinde, oğullardan Tristan çok gözüpek ve maceracı bir genç adam olarak yetişir. 

    Kardeşlerden birinin nişanlısı olan güzel Susannah kentten gelip hayatlarına karıştığında, yepyeni bir enerjiyi beraberinde getirir. Baba, kardeşler ve genç kadın arasında karmakarışık bir çekim vardır. I. Dünya Savaşı patladığında, Ludlow'un genç erkekleri İngiliz soydaşlarının yanında savaşmak için müthiş bir istek duyarlar. Babalarına rağmen Avrupa'daki cepheye giderler. Burada Tristan, aslında kendi kendisiyle olan savaşıyla yüzleşme fırsatı bulacaktır. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    KAZANMA SANATI (MONEYBALL) 

    Yapım yılı: 2011 

    Yönetmenliğini Bennett Miller'ın, dağıtımını Columbia Pictures yaptığı 2011 yapımı biyografik dram-spor filmidir. Yazar Michael Lewis'in 2003 yılında yazdığı aynı isimli kitabından uyarlamadır. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    DÖVÜŞ KULÜBÜ (FİGHT CLUB) 

    Yapım yılı: 1999 

    Chuck Palahniuk tarafından yazılmış aynı isimli romandan uyarlanan kült filmdir. 1999 yapımı olan film, David Fincher tarafından yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter rol almıştır. Müziklerini Dust Brothers yapmıştır. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    SOYSUZLAR ÇETESİ (INGLOURİOUS BASTERD) 

    Yapım yılı: 2009 

    Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı film. Tarantino, II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmin ismi için, İtalyan asıllı yönetmen Enzo Girolami Castellari'nin 1978 yapımı olan filmi Quel Maledetto Treno Blindato'dan ilham aldı. Film En İyi Film ve sekiz Akademi Ödülü adaylığı dahil olmak üzere birçok ödül ve adaylık aldı. Hans Landa rolüyle Christoph Waltz, Cannes Film Festivali'nde hem En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, hem de BAFTA ödülünü, Altın Küre Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandı. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    YEDİ (SEVEN) 

    Yapım yılı: 1995

    Senaryosu Andrew Kevin Walker tarafından yazılmış, yönetmenliği ise David Fincher tarafından yapılan 1995 yapımı filmdir.Filmde Hristiyanlık'ın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi vahşi yöntemleriyle öldüren bir seri katili ve onun peşindeki iki polis dedektifinin çabalarını konu alan, Hollywood yapımı bir gerilim filmidir. Sürekli yağmur yağan bir şehir, küf rengi tonlar, karanlık mekanlarda çekilen sahneleri ile sinema klasikleri arasında gösterilmektedir. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    KİBARCA ÖLDÜRMEK (KİLLİNG THEM SOFTLY) 

    Yapım yılı: 2012

    Andrew Dominik tarafından yönetilen, Brad Pitt'in başrolde olduğu George V.Haggins'in Cogan's Trade isimli romanından uyarlanan 2012 yapımı neo-noir suç filmidir. Film 22 Mayıs 2012'de 2012 Cannes Film Festivali'nde gösterime girmiş ve eleştirmenler tarafından olumlu tepkiler almıştır. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    KAPIŞMA (SNATCH) 

    Yapım yılı: 2000 

    Guy Ritchie tarafından senaryosu yazılıp yönetilen 2000 yapımı filmdir. Başrolde Jason Statham ve Brad Pitt oynamaktadır. Film İrlandalı çılgın çingene Mickey O'Neil (Brad Pitt), annesi ve babası bir uçakta tanıştıkları için kaza yapan bir uçağın adını alan Türk (Jason Statham) ve ortağı Tommy arasında geçiyor. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    OCEAN'S ELEVEN  

    Yapım yılı: 2001

    Ocean's Eleven, Steven Soderbergh'in yönettiği 2001 tarihli soygun filmi. Film, Lewis Milestone'un yönettiği 1960 tarihli Ocean's Eleven'ın yeniden çevrimidir. 

    Film, dünya çapında 450 milyon dolar hasılat elde ederek 2001 yılının beşinci en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Soderbergh, 2004'te Ocean's Twelve ve 2007'de Ocean's Thirteen olmak üzere iki devam filmi yönetti. Tamamı kadınlardan oluşan başrol oyuncusu Ocean's 8 ise 2018'de yayımlandı. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD’DA (ONCE UPON A TİME İN HOLLYWOOD) 

    Yapım yılı: 2019 

    Bir Zamanlar Hollywood'da (orijinal adı: Once Upon a Time in Hollywood), yönetmenliği ve senaristliği Quentin Tarantino tarafından gerçekleştirilen, 26 Temmuz 2019'da vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmidir.

    1960'lardaki Charles Manson'ın cinayetlerini konu alan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie gibi isimler yer alıyor. Filmin çekimleri Haziran 2018'de başlamıştır. Brad Pitt, bu filmdeki Cliff Booth rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'nı alarak ilk Akademi Ödülü'nü almıştır. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    BENJAMİN BUTTON’IN TUHAF HİKAYESİ (THE CURİOUS CASE OF BENJAMİN BUTTON) 

    Yapım yılı: 2008

    Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, F. Scott Fitzgerald’ın 1922 yılında yayımladığı öyküden uyarlanmış, 2008 yapımı film. Yönetmeni David Fincher, senaryo yazarı ise Oscar ödüllü senarist Eric Roth'dur. Başrollerini Brad Pitt ve Cate Blanchett'in paylaştığı film Akademi Ödülleri'nde 13 dalda ödüle aday gösterilmiş ve üçünü kazanmıştır. 
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    12 YILLIK ESARET ( 12 YEARS A SLAVE) 

    Yapım yılı: 2013 

    12 Yıllık Esaret, David Wilson'ın 1853 tarihli aynı adlı köle anlatısından uyarlanmış 2013 İngiliz-Amerikan yapımı tarihsel epik dram filmidir. Film New York Eyaletinde özgür bir siyahi olarak doğmuş olan ve 1841 yılında Washington DC'de kaçırılıp köle olarak satılan Solomon Northup'un 12 yıl boyunca köle olarak geçirdiği yaşamı anlatmaktadır.

    Film Northup'un 1853 yılında aynı isimle yazdığı Twelve Years a Slave isimli anılarına dayanılarak sinemaya uyarlanmıştır. Anılarını yayınlamadan önce Northup 12 yıl boyunca, Louisiana eyaletinde tarlalarda köle olarak çalışmıştır. Northup'un anılarının ilk bilimsel baskısı, 1968 yılında Sue Eakin ve Joseph Logsdon'un eş editörlüğünde gerekli izinler alınmasının ardından redakte edilerek, doğruluğu kanıtlandıktan sonra basılmıştır.
  • Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

    FURY 

    Yapım yılı: 2014 

    Fury, David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen 2014 yapımı Amerikan savaş filmidir. Filmin başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal paylaşmaktadır. 24 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'de vizyona girmiştir.

    Film, II. Dünya Savaşı'nın Avrupa sahnesinin son haftalarında Nazi Almanyası'nda savaşan ABD tank ekiplerini tasvir ediyor. Ayer, ailesindeki gazilerin hizmetinden ve II. Dünya Savaşı'ndaki Amerikan zırhlı birimleri hakkında Belton Y. Cooper'ın Ölüm Tuzakları gibi kitapları ve Avrupa'daki tank mürettebatının uğradığı yüksek kayıp oranlarından etkilenmişti. 

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