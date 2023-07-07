Brad Pitt, Formula 1'de 'yarışacak'
Yeni filminde bir Formula 1 pilotunu canlandırmaya hazırlanan Hollywood yıldızı Brad Pitt, hafta sonu İngiltere'deki Silverstone'da yapılacak olan F1 Grand Prix'inde pistte olacak
Brad Pitt, antrenman turlarının arasında özel olarak ayarlanmış bir Formula 2 aracını sürecek. İngiliz şampiyon pilot Lewis Hamilton da 'Apex' adlı filmin prodüksiyonunda ünlü oyuncuya yardım edecek.
Brad Pitt, projede 30 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra yarışlara dönen tecrübeli bir yarışçıyı canlandıracak. Ünlü aktör, Silverstone'da Hamilton'ın takımı hazırlanan özel bir aracı sürerken kameralar kayıtta olacak.
"YAŞINA GÖRE MÜTHİŞ GÖZÜKÜYOR"
Ünlü oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle bu rolün altından kalkıp, kalkamayacağı soru işaretleri yaratsa da Lewis Hamilton, konuyla ilgili, "Brad Pitt, yıllar geçtikçe gençleşiyor gibi... Yaşına göre müthiş gözüküyor" dedi.
İngiliz şampiyon pilot, "Brad Pitt'in Formula 1'e katılmasından ötürü ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Bu inanılmaz bir şey" açıklamasında bulundu.
"YARIŞ ARABASI KULLANMAYI ÖĞRETTİM"
Bugüne kadarki motor sporları filmleri, gerçekçi olmadıkları nedeniyle eleştiriliyordu. Hamilton, filmin gerçek yarış dinamiklerinin kameraya olabildiğince yansımasına yardımcı olacak.
Lewis Hamilton, Brad Pitt'le ABD'nin California eyaletindeki bir yarış pistinde vakit geçirdiğini ve ünlü oyuncuya yarış arabası kullanmayı öğrettiğini de sözlerine ekledi.
'Apex'in çekimlerinin 2023 Formula 1 sezonu boyunca devam etmesi planlanıyor.
"EN İYİ YARIŞ FİLMİNİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ
Lewis Hamilton, daha önce filmden çok büyük umutları olduğunu söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.
Fotoğraflar: AA, AP