Brad Pitt, Formula 1'de 'yarışacak'

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"EN İYİ YARIŞ FİLMİNİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ



Lewis Hamilton, daha önce filmden çok büyük umutları olduğunu söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.



Fotoğraflar: AA, AP