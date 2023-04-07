Cassandra Peterson, verdiği röportajda Pitt’in, 105 yaşındaki bir komşusunun milyon dolarlık malikanede senelerce kira ödemeden yaşamasına izin verdiğini söyledi. Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum" diye konuştu.

Cassandra Peterson, Brad Pitt'in komşusunun ünlü aktörün evine taşındığında 90'lı yaşlarında olduğunu da belirtti.