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Brad Pitt dul komşusundan ölene kadar kira almamış

ABD'li aktör Brad Pitt'in Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla yaşadığı 40 milyon dolarlık malikhânesini geçen haftalarda satışa çıkarmıştı. Pitt'in aynı değerde olan bir başka evinde eşini kaybeden komşusunun ölene kadar kirasını ödemeden oturmasına izin verdiği ortaya çıktı

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  • Brad Pitt komşusundan ölene kadar kira almamış - Magazin haberleri

    59 yaşındaki Oscarlı aktör Brad Pitt, 1994'te 'Elvira: Mistress of the Dark' filminin yıldızı Cassandra Peterson 1.7 milyon dolar değerindeki evini satın almıştı. Peterson daha sonra yandaki evi satın alarak Pitt'e komşu olmuştu.
  • Brad Pitt komşusundan ölene kadar kira almamış - Magazin haberleri

    Brad Pitt de ailesiyle oturduğu bu eve komşu olan çok daha fazla evi satın alarak gayrimenkul varlığını genişletmişti.
  • Brad Pitt komşusundan ölene kadar kira almamış - Magazin haberleri

    "AYNI BÖLGEDE 22 EVİ VARDI"

    People dergisine konuşan  Cassandra Peterson, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı. Sürekli bir ev daha almaya gelirdi" dedi. Peterson ayruca, Pitt'in evlerinden biriyle ilgili kararı da açıkladı.
  • Brad Pitt komşusundan ölene kadar kira almamış - Magazin haberleri

    Cassandra Peterson, verdiği röportajda Pitt’in, 105 yaşındaki bir komşusunun milyon dolarlık malikanede senelerce kira ödemeden yaşamasına izin verdiğini söyledi. Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum" diye konuştu.

    Cassandra Peterson, Brad Pitt'in komşusunun ünlü aktörün evine taşındığında 90'lı yaşlarında olduğunu da belirtti.
  • Brad Pitt komşusundan ölene kadar kira almamış - Magazin haberleri

    ÇOCUKLARINI BÜYÜTTÜĞÜ EVDİ

    Öte yandan Brad Pitt'in yıllar önce  Cassandra Peterson'dan aldığı ve geçen hafta sattığı ev, bir zamanlar Angelina Jolie ve çocukları ile yaşadığı malikâneydi. Evin içinde bir yüzme havuzu, tenis kortu, hatta bir de buz pateni pisti vardı.

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