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Leonard Bernstein'ın çocukları Jamie, Alexander ve Nina; verdikleri bir röportajda Hiro'nun çalışmasını överek, "Bazı fotoğraflarda Bradley olduğunu az da olsa anlayabiliyorduk ama 'Aman Tanrım!' dediğimiz, babamıza çok benzeyen bazı fotoğraflar da vardı. İnanılmaz derecede mükemmeldi" dediler.

FİLMİN YÖNETMENLİĞİNİ DE ÜSTLENDİ



'Maestro' filminde Bradley Cooper'ın yanı sıra; Leonard Bernstein'in eşi Felicia María Cohn Montealegre Bernstein rolünde Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton ve Miriam Shor da rol alıyor.



Senaryoyu Josh Singer ile birlikte yazan Bradley Cooper, ayrıca filmin yönetmenliğini de üstlendi.