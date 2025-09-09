Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Breaking Bad' oyuncusu Raymond Cruz bahçe hortumu olayı yüzünden tutuklandı - magazin haberleri

        'Breaking Bad' oyuncusu bahçe hortumu olayı yüzünden tutuklandı

        'Breaking Bad' oyuncusu Raymond Cruz, otomobilini yıkarken yaşadığı olay nedeniyle hafif darp suçlamasıyla önce gözaltına alındı, daha sonra tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 14:14 Güncelleme: 09.09.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçe hortumu yüzünden tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' gibi popüler dizilerde 'Tuco Salamanca'yı canlandıran Raymond Cruz, hafif darp şüphesiyle tutuklandı.

        60 yaşındaki oyuncunun Los Angeles'ta medyadan gelen olayda aracını yıkarken arkasına park eden bir kadından çekilmesini istediği ve kadın çekilmeyince kadına hortumla su fışkırttığı öğrenildi. Kadın, Cruz'un bunu bilerek yaptığını düşünerek şikayetçi oldu.

        Hafif darp şüphesiyle gözaltına alınan Cruz, daha sonra tutuklandı. Olası bir kabahat tutuklamasının kovuşturmasını Los Angeles Şehir Savcılığı'nın üstlenmesi bekleniyor. Dün sabah meydana gelen olaydan sonra davayla ilgili herhangi bir suçlama yapılmadığını belirten kaynaklar, savcıların küçük ihlaller söz konusu olduğunda farklı bir protokol uyguladığını belirtti. Buna göre savcılar, resmi bir duruşma yerine kovuşturmayı erteleyebiliyor. Bu tür duruşmalarda, suçlamaların düşürülmesi karşılığında uyarılar veriliyor. Bazı durumlarda, öfke kontrolü toplantılarına katılma seçeneği sunulabiliyor.

        REKLAM

        Hollywood'daki kariyerine 1980'lerin sonlarında başlayan Cruz, 1990'larda 'The X-Files', 'The Practice', 'Star Trek: Deep Space Nine', 'Texas Ranger' gibi dizilerde rol aldı.

        Büyük çıkışını Oscar'lı film 'Training Day' ile yapan Cruz, bu filmde Ethan Hawke, Cliff Curtis ve Noel Gugliemi ile birlikte oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Raymond Cruz
        #breaking bad
        #tutuklama
        #darp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı