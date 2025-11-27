Breidablik-Samsunspor maçı canlı izle ekranı: Breidablik-Samsunspor maçı hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Konferans Ligi'nde yoluna 3'te 3 ile dolu dizgin devam eden Karadeniz ekibi, Breidablik karşısında iddiasını sürdürmek istiyor. Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Breidablik-Samsunspor maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Breidablik-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Breidablik-Samsunspor maçı canlı izle ekranı...
Breidablik-Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Konferans Ligi'ne fırtına gibi başlayan temsilcimiz Samsunspor, 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvede bulunuyor. 7 isimden yararlanamayacak Samsunspor, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Breidablik-Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Breidablik-Samsunspor maçı 27 Kasım Perşembe bu akşam saat 23.00'de oynanacak.
BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
SAMSUNSPOR'DA 7 İSİM KADRODA YOK
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.
Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.
KONFERANS LİGİ'NDE ZİRVEDE
Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenildiği aldı.
Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.
Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, zorlu rakiplerini tek tek geçmeyi başardı.
Lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.
Avrupa'da son oynadığı 4 maçta kırmızı-beyazlılar kalesini gole kapattı.
Breidablik karşılaşması öncesinde 36 takımlı Konferans Ligi'nde averajla liderliğe yerleşen Samsunspor, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK ile gol yemeyen 2 takımdan biri oldu.
Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 23 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.