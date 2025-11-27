Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Breidablik-Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle ekranı: Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Breidablik-Samsunspor maçı canlı izle ekranı: Breidablik-Samsunspor maçı hangi kanalda?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Konferans Ligi'nde yoluna 3'te 3 ile dolu dizgin devam eden Karadeniz ekibi, Breidablik karşısında iddiasını sürdürmek istiyor. Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Breidablik-Samsunspor maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Breidablik-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Breidablik-Samsunspor maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Breidablik-Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Konferans Ligi'ne fırtına gibi başlayan temsilcimiz Samsunspor, 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvede bulunuyor. 7 isimden yararlanamayacak Samsunspor, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Breidablik-Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        2

        BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Breidablik-Samsunspor maçı 27 Kasım Perşembe bu akşam saat 23.00'de oynanacak.

        3

        BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

        BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SAMSUNSPOR'DA 7 İSİM KADRODA YOK

        Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

        Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

        5

        KONFERANS LİGİ'NDE ZİRVEDE

        Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenildiği aldı.

        Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

        Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, zorlu rakiplerini tek tek geçmeyi başardı.

        Lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

        Avrupa'da son oynadığı 4 maçta kırmızı-beyazlılar kalesini gole kapattı.

        Breidablik karşılaşması öncesinde 36 takımlı Konferans Ligi'nde averajla liderliğe yerleşen Samsunspor, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK ile gol yemeyen 2 takımdan biri oldu.

        Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 23 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor