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Brent petrol yükseliyor! 26 Temmuz Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

Brent petrol fiyatı, piyasalarda artan arz endişeleriyle yükseliyor. Dün 100,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,69 artış gösterdi. İşte, 26 Temmuz 2022 Brent petrol varil fiyatı...

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  • Brent petrol yükseliyor! 26 Temmuz 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç TL ve kaç litre?

    Uluslarası piyasalarda brent petrol fiyatları, arz endişleriyle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz hafta Fed'de beklenen faiz artırımının petrol talebini azaltacağı beklentisiyle gerileyen brent petrol fiyatı dün 100,39 dolara kadar yükselerek günü 100,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol fiyatı yeni güne yükselişle başaldı. İşte, piyasalardaki güncel petrol fiyatları..
  • Brent petrol yükseliyor! 26 Temmuz 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç TL ve kaç litre?

    BRENT PETROL NE KADAR, KAÇ DOLAR?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,88 dolardan işlem görüyor.

     

    Dün 100,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 101,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,22 dolardan alıcı buldu.
  • Brent petrol yükseliyor! 26 Temmuz 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç TL ve kaç litre?

    Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

     

    Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.
  • Brent petrol yükseliyor! 26 Temmuz 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç TL ve kaç litre?

    Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

     

    Bu gelişmeler doğal gaz yetersizliği nedeniyle Avrupa'da kış aylarında sanayi üretiminin aksayabileceği endişesini artırdı.
  • Brent petrol yükseliyor! 26 Temmuz 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç TL ve kaç litre?

    Uzmanlar, Rusya'nın doğal gaz vanalarını kısmasıyla tetiklenen yüksek doğal gaz fiyatlarının ise Avrupa'da talebin petrole kayabileceği ve arz darlığını daha da körükleyeceği endişelerine yol açtığını kaydetti.

    Öte yandan, dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski fiyatları baskılamaya devam ediyor.

     

    Brent petrolde teknik olarak 101,93 ile 102,33 dolar aralığının direnç, 101,53 ile 101,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
  • Brent petrol yükseliyor! 26 Temmuz 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç TL ve kaç litre?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). 

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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