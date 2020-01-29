Brent petrolün varili 59,47 dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji

Brent petrolün varili 59,47 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,47 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı
AA

Dün 59,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 59,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,08 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4,27 milyon varil azalması, fiyatlarda artışa yol açtı.

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 132'ye çıkması ve ABD'nin yanı sıra Fransa ve Almanya gibi petrol talebi yüksek ülkelerde vaka sayılarının artması, petrol fiyatlarının son 4 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,58 ile 59,77 dolar aralığının direnç, 59,39 ile 59,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motorinde 13 kuruşluk zam
ENERJİMotorine zam geldi
2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini yayımlandı
ENERJİDoğalgaz tüketim tahmini yayımlandı
Son dakika: Pompada ÖTV yükseldi
ENERJİPompada ÖTV yükseldi
SON DAKİKA! Benzin ve motorinde 2. indirim - haberler
ENERJİBenzin ve motorinde 2. indirim
LPG ithalatı kasımda azaldı
ENERJİLPG ithalatı kasımda azaldı
Petrol ithalatı kasımda arttı - Haberler
ENERJİPetrol ithalatı kasımda arttı
Kangal Santralı'nda üretim sürprizi - Haberler
ENERJİKangal Santralı'nda üretim sürprizi
SON DAKİKA! Benzin ve motorinde yeni indirim - Haberler
ENERJİBenzin ve motorinde yeni indirim
Brent petrolün varili 58,44 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 58,44 dolar
TürkAkım'dan ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi
ENERJİTürkAkım'dan ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X