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Brent petrolün varili 62,83 dolar

Dün 64,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 62,83 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 62,83 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 62,83 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ekonomik büyümeye dair iyimser beklentiler etkili oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF),dün yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Söz konusu raporda, olağanüstü politika önlemlerinin finansal koşulları rahatlattığına ve finansal istikrara yönelik risklerin kontrol altına alınmasına yardımcı olarak ekonomiyi desteklediğine işaret edildi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından pazartesi açıklanan hizmet sektörü verilerinin beklentileri aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve Çin'de hizmet sektöründeki toparlanmanın hız kazanması da dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 618 bin varille beklentinin üstünde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 325 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 63,04 ile 63,37 dolar aralığının direnç, 62,71 ile 62,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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