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Brent petrolün varili 62,95 dolar

Dün 64,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,61 artışla 62,95 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 62,95 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,61 artışla 62,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak küresel petrol ticaretinde aksamaya yol açan dev konteyner gemisinin, hayati önem taşıyan nakliye şeridinin haftalarca kapalı kalmasına neden olabileceği endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda çarşamba günü dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle yaklaşık 13 milyon varil ham petrolün nakliyesinde aksama yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, 24 Mart'ta deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış dün ise geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu yük gemisinin sahibi Japon firma da bugün yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirdi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve yeni dalga endişeleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu durum ise talepteki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını baskılanmasına yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,76 ile 63,93 dolar aralığının direnç, 62,53 ile 62,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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