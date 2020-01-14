Brent petrolün varili 64,36 dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji

Brent petrolün varili 64,36 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı
AA

Dün 65,27 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,25 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 64,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,12 dolardan alıcı buldu.

ABD ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin'den bu etiketi kaldırırken, iki ülke arasındaki "Birinci Aşama" ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu hafta sonu yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'den yılda 50 milyar dolarlık tarım ürünü ve gelecek iki yılda toplam 200 milyar dolarlık Amerikan menşeli mal satın almayı taahhüt ettiğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi arasındaki ticari sorunların çözülmeye başlamasıyla bu yıl küresel petrol talebinin artması ve bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,40 ile 64,45 dolar aralığının direnç, 64,20 ile 64,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk-Rus iş birliği petrole ve akaryakıta uzanıyor
ENERJİEnerjide 2020 yılının bomba kulisi
Brent petrolün varili 65,33 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 65,33 dolar
Başkentgaz'dan 'adil faturalandırma' açıklaması
ENERJİBaşkentgaz'dan 'fatura' açıklaması
Elektrik iletim sisteminde yüzde 100'ü aşkın zam tartışması - Haberler
ENERJİElektrik iletim sisteminde zam tartışması
Shell & Turcas, Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı
ENERJİShell & Turcas, Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı
LPG'de karekod önlemi
ENERJİLPG'de karekod önlemi
TürkAkım'la güçlenen Türk-Rus enerji iş birliği Doğu Akdeniz'e taşınabilir
ENERJİ"Türk-Rus enerji iş birliği Doğu Akdeniz'e ...
Brent petrolün varili 65,65 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 65,65 dolar
Brent petrolün varili 65,59 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 65,59 dolar
Kapatılan santrallara 2020'de destek yok
ENERJİKapatılan santrallara 2020'de destek yok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X