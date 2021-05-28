Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 69,13 dolar

Dün 69,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 69,13 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 69,13 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 69,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,88 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de açıklanan verilerle oluşan ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin ve yaklaşan yaz döneminde seyahatlerdeki artış beklentisinin petrol talebine yansıyacağı algısını güçlendirmesiyle yükselen petrol fiyatları, İran petrol arzının yeniden başlama ihtimali ve Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı talep endişelerinin baskılamasıyla karışık seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklentilerden fazla düşüş gösterdi. Ülke ekonomisi ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 büyüdü.

Kovid-19 salgınına yönelik aşılama çalışmalarının da etkisiyle yaklaşan yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın yakıt talebine yansıyacağı ve küresel petrol talebinde toparlanma görüleceği tahminleri de fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, piyasanın odağında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşün ele alındığı görüşmeler yer alıyor.

Müzakere süreci, piyasalarda, taraflar arasında bir anlaşmanın çok yakın olabileceği tahminlerini güçlendirirken, bu durum kısa vadede petrol fiyatlarında kısmi düşüşlere neden olmaya devam ediyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'ın da aralarında bulunduğu Asya bölgesinde yüksek seyreden Kovid-19 vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkileyerek orta vadede petrol fiyatlarını üzerindeki etkisinin sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,31 ile 69,54 dolar aralığının direnç, 69,08 ile 68,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Dönmez: Karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
ENERJİBakan Dönmez: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Türkiye elektrik piyasasında yeni dönem 1 Haziran'da başlıyor
ENERJİElektrikte yeni dönem 1 Haziran'da başlıyor
Brent petrolün varili 68,32 dolar
ENERJİBrent petrol 68 doların üstünde
LPG ithalatı martta yüzde 24 arttı
ENERJİLPG ithalatı arttı, üretimi azaldı
Petrol ithalatı martta yüzde 4 azaldı
ENERJİPetrol ürünleri ihracatında sert düşüş
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de yaklaşık yüzde 7 arttı
ENERJİDoğalgaz tüketimi 2020'de arttı
Brent petrolün varili 68,68 dolar
ENERJİBrent petrol 69 dolara yaklaştı
TEDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma
ENERJİ23 bin abonenin borcuna yapılandırma
Gelir kaybı 9 trilyon doları bulabilir
ENERJİGelir kaybı 9 trilyon doları bulabilir