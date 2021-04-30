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Brezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, Bolsonaro'nun salgın yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı

Dünyada Covid-19 ölümlerinin en çok olduğu ikinci ülke Brezilya'da koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bini geçti. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid salgınına yaklaşımı hakkında Ulusal Kongre bünyesinde soruşturma başlatıldı.

Brezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, Bolsonaro'nun salgın yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı
Brezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, Bolsonaro'nun salgın yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı
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BBC TÜRKÇE

Dünyada Covid-19 ölümlerinin en çok olduğu ikinci ülke Brezilya'da koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bini geçti. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid salgınına yaklaşımı hakkında Ulusal Kongre bünyesinde soruşturma başlatıldı.

Nisan başında günlük ölüm sayısının 4 bine kadar yükseldiği Brezilya'da son 24 saatte 3001 kişi yaşamını yitirdi.

Tırmanışa geçen vaka ve ölüm sayıları, aşı programının da yavaş ilerlemesiyle ülkede yaşanan Covid krizini derinleştiriyor.

Brezilya'da görülen mutasyonun, koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu düşünülüyor. Brezilya'da resmi veriler, Rio de Janeiro şehrinde ve nüfusu yarım milyondan fazla olan 10 şehirde daha, ölenlerin sayısının, doğanlardan fazla olduğunu gösteriyor.

Birçok bölgede hastanelerdeki yoğun bakım doluluğunun yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Fiocruz adlı sağlık kuruluşunun raporunda, "Salgının ilerleyişinde bir miktar düşüş görsek de henüz kontrol altına almaktan uzağız" ifadeleri yer aldı ve günlük ölüm sayılarının yüksek seyretmeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Mart ve Nisan aylarında yalnızca 37 gün içerisinde Brezilya'da 100 bin ölüm yaşandı. Ülkedeki toplam Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 401 bini geçti. Salgının başından bu yana Brezilya'da 14,5 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalandı.

- Getty Images
"Brezilyalılar ölüyor" - Brezilya'da Kongre binası önünde, Covid'den yaşamını yitiren 400 bin kişi anısına 400 haç dikildi.

Ülkedeki aşı programında da tedarikten kaynaklı sorunlar baş gösteriyor. Our World in Data sitesine göre 212 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne en az bir doz aşı yapıldı.

Kongre soruşturması

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu ülkede, hükümetin salgın yönetimi hakkında Ulusal Kongre bünyesinde soruşturma başlatıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kapanma önlemlerine ve maske kullanımına açıktan cephe alması ve etkisi onaylanmamış Hidroksiklorokin gibi ilaçları tedavi için önermesi nedeniyle yoğun eleştiriyle karşı karşıya. Bolsonaro'ya yönelik desteğin ülkedeki Covid krizinin derinleşmesiyle düşüş yaşadığı da bildiriliyor.

- Getty Images
Bolsonaro, Covid salgınını küçümseyen açıklamaları nedeniyle eleştirilerin odağında.

Salı günü Senato komisyonunun başlattığı soruşturmada, Bolsonaro hükümetinin Covid-19 salgınına ilişkin politikaları mercek altına alınacak. Resmi hükümet belgelerini inceleyecek olan komisyon, kusurlu bulması durumunda hükümet aleyhine yargı yolunu açabilecek.

Komisyon, Bolsonaro'nun aşı tedariğini ağırdan alması, koronavirüs salgınının ciddiyetini küçümseyen açıklamaları ve hidroksiklorokin gibi bilimsel olarak etkisi gösterilmemiş ilaçları önermesi gibi eylemlerini soruşturmaya dahil etti.

Soruşturmada ayrıca, Amazonas eyaletinde yaşanan oksijen krizinde hükümetin ihmalinin olup olmadığı da incelenecek. Eyalette Amazon yerlilerinin salgın karşısında savunmasız bırakılması, bazı kesimler tarafından "soykırımla sonuçlanabileceği" eleştirilerine konu olmuştu.

Kongre bünyesindeki soruşturma neticesinde Bolsonaro'nun görevden azledilmesi teknik olarak mümkün olsa da analistler bunun muhtemel olmadığı görüşünde. Ancak tahkikatın varacağı sonuçlar, gelecek yıl seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Bolsonaro'nun siyasi geleceğine zarar verebilir.

Gelecek yılki seçimlerde Bolsonaro'nun karşısına eski devket başkanı, solcu Luiz Inacio Lula da Silva çıkabilir.

Yürütülecek soruşturmadan "endişe duymadığını" belirten Bolsonaro, kapanma önlemlerinin ekonomiye virüsten daha çok zarar vereceğini savunarak kısıtlamalara karşı çıkıyor.

Bolsonaro'nun kendisi de geçen yıl Temmuz ayında koronavirüse yakalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi, Trump gibi, koronavirüse iyi geldiğine ilişkin bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen sıtma ilacı hidroksiklorokinin kullanımına onay vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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