"MR VEYA BENZERİ TETKİK YAPMAYACAĞIZ"

Lasmar yaptığı açıklamada, "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız" ifadelerini kullandı.