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Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

Brezilya, 2022 Dünya Kupası'na 2-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlarken, Neymar'ın sakatlanması ise Sambacılar'ı korkuttu. Ayak bileği şişen ve oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun son durumu hakkında milli takım doktoru ve hocası açıklamalarda bulundu.

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  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

    2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, ilk maçında karşılaştığı Sırbistan'ı 2-0 mağlup edip turnuvaya üç puanla başladı.
  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

    İlk yarısı golsüz sona eren maçta Sambacılar'a galibiyeti getiren golleri ikinci devrede Richarlison kaydetti.
  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

    Brezilya'da galibiyetin coşkusu yaşanırken, Neymar'ın sakatlanması ise moralleri bozdu.
  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

    79. dakikada sakatlanarak yerini Antony'ye bırakan Neymar'ın ayak bileğindeki şişlik dikkat çekerken, yıldız futbolcunun turnuvanın kalan bölümünde oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.
  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

    Neymar'ın sakatlığına ilişkin açıklamada bulunan Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar, tecrübeli futbolcunun durumunun 24 saat içinde belli olacağını söyledi. 
  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

    "MR VEYA BENZERİ TETKİK YAPMAYACAĞIZ"

    Lasmar yaptığı açıklamada, "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız" ifadelerini kullandı.
  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

    Brezilya Teknik Direktörü Tite ise Neymar'ın her ne olursa olsun Dünya Kupası'nın geri kalanında sahaya çıkacağını belirterek, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz" dedi.
  • Brezilya'da Neymar endişesi! Dünya Kupası'nı kapattı mı?

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