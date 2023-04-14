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Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe...

Flamengo'da Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi mayıs sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un Flamengo ile görüştüğünün ses kaydı ortaya çıkarken Brezilya'dan bir flaş iddia daha geldi!

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  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Fenerbahçe - Jorge Jesus - Flamengo üçgeninde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktörün mayıs ayında bitecek olan sözleşmesini yenilemek isterken Brezilya'dan flaş bir iddia daha geldi.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Brezilya basınının iddiasına göre Fenerbahçe yönetimi çıkan ses kaydı sonrasında Jorge Jesus'la görüşmek üzerine Portekizli teknik direktör ile bir araya geldi.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Globo'nun iddiasına göre Jorge Jesus, ses kaydına dair çıkan haberleri doğrularken Fenerbahçe ile sözleşme yenileme olasılığına girmek istemedi.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Yine Globo'nun haberine göre Jorge Jesus, Flamengo ile sözleşme imzalama iddialarını reddetmiyor ancak taraflar anlaşma şartlarından uzak.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    İddialara göre Jorge Jesus, Brezilya ve Flamengo'ya dönmek için şartlarda esnek davranırken bu durum, Brezilya ekibinin ilgisini çekiyor. 

     
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Globo'nun haberine göre Flamengo, Jorge Jesus konusunda yalnız değil. Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibi de Portekizli teknik direktörü göreve getirmek istiyor.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Geçmiş yıllarda Al Hilal'de çalışan ve iyi bir izlenim bırakan Jorge Jesus'un, Cristiano Ronaldo'nun da top koşturduğu Al Nassr'ın adayları arasında favori olduğu belirtiliyor. 
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Portekiz'de yayın yapan A Bola ise Jorge Jesus, Flamengo'ya dönmek isterken yıllık ücretinin, bu anlaşmanın önünde engel olduğunu haberleştirdi.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    A Bola'ya göre Fenerbahçe, 68 yaşındaki teknik direktöre sözleşme yenilemek için teklif yaparken Jesus, sarı-lacivertlilere henüz bir geri dönüş yapmadı.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Fatih Karagümrük maçının ardından geleceğine dair sorular yöneltilen Portekizli çalıştırıcı şu yanıtı vermişti:

    "Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. 
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Tabii ki hoş olmayan durumlar oluşuyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim"
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz"
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "İşler normal giderse sezon bitiminde duruma bakacağız. Ligde oynanmayan maçlara puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Biz ligin sonunda duruma tekrar bakıp değerlendiririz."
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Vitor Pereira ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Brezilya ekibinin, teknik direktörlük görevi için ilk hedefinin Jorge Jesus olduğu öne sürülürken bu iddiaları kuvvetlendiren bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. 
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz'ın Jesus'u telefonla aradığı belirtilirken, 68 yaşındaki teknik adamın o görüşmeyle Brezilya basınına yaptığı açıklamalar haberleştirilmişti.

     
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    UOL'de yer alan habere göre; Brezilya'dan bir gazeteciye konuşan Jesus'un ses kaydı yayınlanırken, tecrübeli teknik adamın Flamengo hakkındaki yorumları dikkat çekmişti.
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    İşte Jesus'un gündem yaratan ses kaydı şöyle:

    "Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da, çok para istediğimi ve benimle bu yüzden anlaşmaya varamadıklarını neden söylüyorlar, bilmiyorum." 
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "Bunun amacı nedir bilmiyorum, maddi hiçbir pazarlık olmadı ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."

     

     
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "Marcos Braz, Fenerbahçe'den hemen ayrılmamı istedi, ben ise bunu yapamayacağımı ilettim. Biraz zamana ihtiyacım olduğunu söyledim."
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "Başkanla (Ali Koç) konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine daha 1.5 ay var."

     

     
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "Braz bana Flamengo'nun başına geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. Tamam işte, bu iyi."

     
  • Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus ve Fenerbahçe... - Son dakika FB haberleri

    "İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar..."

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