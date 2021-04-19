Brezilya değil Hakkari! Sürü halinde güneşleniyorlar 0:00 / 0:00

İHA

Hakkari Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor.

İHA'nın haberine göre yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor.

Yıllardır sıcak havayla çıkmaya başlayan yılan sürüleri görenlerin ilgisini çekiyor.

KİMSE ÖLDÜRMESİN!

Bölgedeki yılanların zararsız olduğunu ifade eden Yürekli Köyü Muhtarı Mahir Gündüz, “Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yıllardır burada yılanlar var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlardan ricamız var. Yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır. Onun için kimse onları öldürmesin” uyarısında bulundu.