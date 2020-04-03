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Brezilya Devlet Başkanı'ndan Kovid-19 nedeniyle getirilen plaj yasağına "diktatörce" yorumu

Koronavirüs salgınını hafife alan yorumlarıyla dikkat çeken ve eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, halkın plajlara gitmesine engel olan karar "diktatörce" şeklinde yorumladı.Rio de Janeiro Valisi Witzel, virüsün yayılmasını engellemek için halkın plajlara gitmesini yasakladığını açıklamıştı.

Bolsonaro
AA

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için halkın plajlara gitmesine getirilen yasağı "diktatörce" şeklinde nitelendirdi.

Guardian'ın haberine göre, Bolsonaro, verdiği bir röportajda Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel'in, virüsün yayılmasını engellemek için evlerinizde kalın çağrısı yaptığı halkın plajlara gitmesini yasaklayan talimatına tepki gösterdi.

Bolsonaro, "İnsanların plaja gitmesini yasaklamak mı? Aman Tanrım. Plajlar açık alanlar, oralara gitmekte sorun yok." dedi.

Valinin, halka evlerinde kalmaları talimatı vermesine ilişkin Bolsonaro, "Ne düşünüyor? Bu bir tür diktatörlük." ifadesini kullandı.

Brezilya'da 8 bin 76 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı, virüs nedeniyle 329 kişi hayatını kaybetti.

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BOLSONARO'YU TENCERE TAVA İLE PROTESTO ETMİŞLERDİ

Ülkede milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs salgınına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

Ülkesinin ulusal televizyon programında 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulunan Bolsonaro, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullanmıştı.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 31 Mart'ta, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

Bolsonaro, geçen hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

 

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