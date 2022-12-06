2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti. Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Brezilya, 29. dakikada 3. gol sevincini yaşadı. Richarlison, Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hareketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına hareketlendi, Thiago Silva'nın isabetli pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Brezilya, 36. dakikada 4. golünü buldu. Neymar, sol kanattan bindiren Vinicius Junior'a pasını attı. Vinicius'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İkinci yarıya da Brezilya hızlı başladı. 46. dakikada Richarlison'un sert şutunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. Raphinha da 54. dakikada kaleyi yokladı, kaleci Kim Seunggyu parmaklarının ucuyla golü önledi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Güney Kore, 68. dakikada net bir fırsatı kullanamadı. Hwang Inbeom'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Allisson son anda çeldi, boşta kalan topa Son Heungmin yakın mesafeden vurdu, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı. Güney Kore, 76. dakikada golü buldu. Kore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Brezilya savunmasının ceza sahası önüne uzaklaştırdığı topu kontrol eden Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.