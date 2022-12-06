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Haberler Dünya Kupası 2022
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Brezilya-Güney Kore: 4-1 (MAÇ SONUCU)

Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Brezilya, yoluna doludizgin devam ediyor. Sambacılar, son 16 turunda karşılaştığı Güney Kore'yi ilk yarıda bulduğu gollerle rahat bir şekilde 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Vinicius Junior, Neymar (pen.), Richarlison ve Paqueta'nın golleriyle kazanan Güney Amerika temsilcisi, çeyrek finalde Hırvatistan'la eşleşti.

Brezilya-Güney Kore: 4-1 (MAÇ SONUCU)

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti.

Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

Brezilya, 29. dakikada 3. gol sevincini yaşadı. Richarlison, Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hareketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına hareketlendi, Thiago Silva'nın isabetli pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Brezilya, 36. dakikada 4. golünü buldu. Neymar, sol kanattan bindiren Vinicius Junior'a pasını attı. Vinicius'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

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İkinci yarıya da Brezilya hızlı başladı. 46. dakikada Richarlison'un sert şutunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. Raphinha da 54. dakikada kaleyi yokladı, kaleci Kim Seunggyu parmaklarının ucuyla golü önledi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Güney Kore, 68. dakikada net bir fırsatı kullanamadı. Hwang Inbeom'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Allisson son anda çeldi, boşta kalan topa Son Heungmin yakın mesafeden vurdu, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı.

Güney Kore, 76. dakikada golü buldu. Kore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Brezilya savunmasının ceza sahası önüne uzaklaştırdığı topu kontrol eden Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.

Stat: 974

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Brezilya: Alisson (Dk. 80 Weverton), Militao (Dk. 63 Dani Alves), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo (Dk. 72 Bremer), Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar (Dk. 80 Rodrygo), Vinicius Junior (Dk. 72 Martinelli), Richarlison

Güney Kore: Kim Seunggyu, Kim Moonhwan, Kim Minjae, Kim Younggwon, Kim Jinsu (Dk. 46 Hong Chul), Jung Wooyoung (Dk. 46 Son Junho), Hwang Inbeom (Dk. 65 Paik Seungho), Hwang Heechan, Lee Jaesung (Dk. 74 Lee Kangin), Son Heungmin, Cho Guesung (Dk. 80 Hwang Uijo)

Goller: Dk. 7 Vinicius Junior, Dk. 13 Neymar (Penaltıdan), Dk. 29 Richarlison, Dk. 36 Paqueta (Brezilya), Dk. 76 Paik Seungho (Güney Kore)

Sarı kart: Dk. 44 Jung Wooyoung (Güney Kore)

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