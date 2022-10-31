Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva kimdir?

İki kez başkan olan ve eski bir sendika lideri olan Lula, demokratik değerleri koruma kampanyası yürüttü ve Bolsonaro karşısında kazandığı zaferi Brezilya demokrasisini ayakta tutmak için vazgeçilmez olarak gösterdi .

LULA KİMDİR?

Lula da Silva'nın Pernambuco'da doğan ailesi, sekiz çocuğunu beslemeye gücü yetmeyen çiftçilerdi. 7 yaşında, annesi ve altı kardeşi daha iyi bir yaşam arayışıyla önce liman kenti Santos'a, üç yıl sonra da en kalabalık şehir ve başkent São Paulo'ya taşındı.

Washington Post'un haberine göre São Paulo'dayken ayakkabı boyacısı olmak için okulu bıraktı ve daha sonra bir fabrikada iş buldu. 17 yaşındayken bir makine kazasında sol elindeki serçe parmağını kaybetti.