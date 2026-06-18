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        Haberler Spor Voleybol Brezilya, VNL'deki namağlup serisini sürdürdü!

        Brezilya, VNL'deki namağlup serisini sürdürdü!

        Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Brezilya, Belçika'yı 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        Brezilya, VNL'deki namağlup serisini sürdürdü!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Belçika'yı 3-2 mağlup etti.

        Brezilya, VNL'deki 6. galibiyetini alarak namağlup serisini sürdürdü. Belçika ise 4. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

        Belçika: Radovic, Van Sas, Fransen, Demeyer, Martin, Lemmens (Rampelberg, Deleu, Debouck, Maes, Nagels, Koulberg)

        Brezilya: Bergmann, Duarte, Tainara, Ana Cristina, Kudiess, Carneiro (Araujo, Souza, Ratzke, Nascimento, Montibeller, Hoengen)

        Setler: 20-25, 25-22, 25-21, 22-25, 13-15

        Süre: 139 dakika

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