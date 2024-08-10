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        Haberler Dünya Brezilya’da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi | Dış Haberler

        Brezilya’da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

        Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 61 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçaktan sağ kurtulan olmadığı açıklandı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, üç günlük yas ilan etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:04
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        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
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        Brezilya'da Cascavel ketinden Guarolhus'a doğru yola çıkan Voepass Havayollarına ait ATR-72 tipi uçak, 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'da düştü.

        Voepass Havayolu yaptığı açıklamada, “Şirket, 9 Ağustos Cuma günü Vinhedo/SP bölgesinde 2283 numaralı PS - VPB uçağının karıştığı bir kaza meydana geldiğini bildirdi. Uçak, 57 yolcu ve 4 mürettebatla Cascavel/PR'den saat 11.46'da Guarulhos Havalimanı'na doğru havalandı. Şirket, 2283 sefer sayılı uçuşta bulunan 61 kişinin tamamının olay yerinde öldüğünü üzülerek bildirdi” denildi.

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkede üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu. ATR şirketi olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying başsağlığı mesajında, “São Paulo Eyaleti'nde meydana gelen uçak kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere en derin taziyelerimi ve ailelerine içten dayanışma duygularımı sunuyorum” dedi.

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