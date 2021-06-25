Brezilya’da Bolsonaro’ya destek azalıyor 0:00 / 0:00

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Brezilya'da IPEC tarafından yapılan anket, O Estado de S. Paulo gazetesinde yayımlandı. Katılımcılar yüzde 49 oranda eski solcu lider Lula’yı destekledi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise sadece yüzde 23 oranında destek aldı.

Boş ve bozuk oy pusulaları hariç Brezilya'daki adayların birinci tur oylamayı kazanmak için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasına ihtiyacı bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 10’u boş veya geçersiz oy kullanacaklarını söylerken anket Lula'nın zafere yürüyebileceğini gösteriyor.

Yüz yüze yapılan anket sonucunda Bolsonaro’nun yeniden seçilmesine ilişkin olasılığın azaldığı görülürken aşırı sağcı lidere olan desteğin azalmasında Brezilya’da yarım milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19 etkili oldu.

Brezilya siyasetinde en dramatik geri dönüşlerden birini gözler önüne seren anket, Bolsonaro seçildiğinde hapiste olan eski solcu lider Lula’nın gelecek seçimlerde kazanacağını öngörüyor. Bilindiği gibi Bolsonaro seçildiğinde hapiste olan eski lider Yüksek Mahkeme tarafından yolsuzluk suçlamalarının muhatabı oldu.

Ankette ayrıca Brezilyalı siyasetçi Ciro Gomes’un yüzde 7 ile Lula ve Bolsonaro’yu takip ettiği ortaya konuldu. Sao Paulo Valisi Joao Doria, Bolsonaro'nun eski Sağlık Bakanı olan Luiz Henrique Mandetta'nın yüzde 3'lük oranının önünde yüzde 5 ile Brezilyalı siyasetçi Ciro Gomes'i takip etti.

Anket katılımcılarının yüzde 10'u oy pusulalarını boş bırakacağını, yüzde 3'ü ise ne yapacağını bilmediğini söyledi. Anket kapsamında, 17-21 Haziran tarihlerinde, 141 şehirde 2,002 seçmenle görüşüldü.