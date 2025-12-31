Habertürk
        Brezilyalı efsane Roberto Carlos kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu! - Futbol Haberleri

        Brezilyalı efsane Roberto Carlos kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu!

        Brezilyalı futbol ikonu ve Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, bacağında pıhtı atması nedeniyle gittiği hastanede kalp ameliyatı geçirdi. 52 yaşındaki eski yıldızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:33
        Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı!
        Brezilyalı futbol ikonu ve Real Madrid efsanesi Carlos, ülkesinde geçirdiği tatil sırasında sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki eski yıldızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

        ABD'de düzenlenen Dünya Kupası kura çekimine katıldığı yoğun bir programın ardından Brezilya'ya tatile giden Carlos'un, eşi ve çocuklarından biriyle birlikteyken rahatsızlandığı öğrenildi. İspanyol basınından AS'nin aktardığı bilgilere göre, Carlos ilk olarak bacağında oluşan küçük bir kan pıhtısı şüphesiyle hastaneye götürüldü.

        Yapılan kontrollerin ardından uygulanan tüm vücut MR'ında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edildi. Bunun üzerine Carlos'un acil olarak ameliyata alındığı ve bir tüp takıldığı belirtildi. Yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun, yaşanan bir komplikasyon nedeniyle neredeyse üç saate uzadığı ifade edildi.

        Ameliyatın başarılı geçtiği ve Carlos'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

        'Rüya Gibi' geçti

        SHOW TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin başrol oyuncusu Seda Bakan için 2025 yılı, kelimenin tam anlamıyla rüya gibi geçti. Bakan, başta 'Rüya Gibi' olmak üzere dâhil olduğu tüm projelerle kariyer yılını yaşadı.

