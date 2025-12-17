Brezilya’yı sarsan şüpheli ölüm

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne benzer bir olay, Brezilya'da yaşandı.

Sosyal medyada günlük yaşam, makyaj ve sağlıklı yaşam içerikleriyle binlerce takipçiye ulaşan 25 yaşındaki fenomen Maria Katiane Gomes da Silva, Sao Paulo’da yaşadığı apartmanın 10'uncu katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Silva’nın ölümü, ülke gündemine oturdu. Olayın ardından genç kadının eşi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

The Sun'ın haberine göre; olay günü Maria Katiane Gomes da Silva ile 40 yaşındaki eşi Alex Leandro Bispo dos Santos arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın hemen ardından Silva'nın balkondan düşmesi üzerine Santos, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Ancak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler bu iddiayı ciddi şekilde zayıflattı.

Polis kaynaklarından sızan bilgilere göre kamera kayıtları, Maria Katiane Gomes da Silva'nın ölümünden sadece dakikalar önce fiziksel şiddete maruz kaldığını kanıtlıyor. Görüntülerde Silva'nın önce apartmanın otoparkında darbedildiği, saldırının asansörde de devam ettiği ve eşinin boğazını sıktığı anlar açıkça görülüyor. Bu arbedenin son bulmasından kısa bir süre sonra Maria Katiane Gomes da Silva, balkondan düştü. Kameralara yansıyan bir diğer dikkat çekici detay ise olaydan sonra asansöre tekrar tek başına binen Santos’un bina içinde yere çökerek beklediği anlar oldu.