Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton: 2 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU (Man. City'e Brighton çelmesi) - Futbol Haberleri

        Brighton: 2 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve ligde ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 18:54 Güncelleme: 31.08.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester City'e Brighton çelmesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Brighton sahasında Manchester City ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        M. City 34. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. 67. dakikada ev sahibi ekip James Milner'ın (p) golüyle skoru eşitlerken, 89'da Brajan Gruda skoru tayin etti: 2-1.

        Bu sonucun ardından Brighton ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Man. City ise 3 puanda kaldı.

        Ligin 4. haftasında Brighton deplasmanda Bournemouth'la karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!