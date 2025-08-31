Brighton: 2 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve ligde ilk galibiyetini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Brighton sahasında Manchester City ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
M. City 34. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. 67. dakikada ev sahibi ekip James Milner'ın (p) golüyle skoru eşitlerken, 89'da Brajan Gruda skoru tayin etti: 2-1.
Bu sonucun ardından Brighton ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Man. City ise 3 puanda kaldı.
Ligin 4. haftasında Brighton deplasmanda Bournemouth'la karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.