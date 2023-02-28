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Britanya'da muhalefet, yeni Kuzey İrlanda Protokolü'ne destek verecek

Britanya'nın Avrupa Birliği ile Windsor Çerçeve Antlaşması ismiyle dün imzaladığı yeni Kuzey İrlanda Protokolü'ne, ana muhalefetteki İşçi Partisi destek verecek

Britanya muhalefetinden yeni Kuzey İrlanda Protokolü'ne destek
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AA

Britanya'da Başbakan Rishi Sunak ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün açıkladığı yeni Kuzey İrlanda Protokolü'ne (Windsor Çerçeve Anlaşması) ana muhalefetteki İşçi Partisi destek vereceğini duyurdu.

AA'nın haberine göre; Britanya Başbakanı Sunak, von der Leyen'le yaptığı açıklamanın ardından Parlamentoda milletvekillerini bilgilendirdi. Sunak'ın anlaşma üzerine yaptığı konuşmanın ardından söz alan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Windsor Çerçeve Anlaşması, ulusal çıkarımızadır ve İşçi Partisi destek verecek." dedi.

"Anlaşmanın işlemesi için hepimize görev düşüyor." diyen Starmer, Kuzey İrlanda'ya girecek ürünlere konulacak yeşil ve kırmızı şerit uygulamasının da doğru olacağını kaydetti. Önceki Muhafazakar Parti hükümetlerinin bu anlaşmayla ilgili başarısız olduklarını söyleyen Starmer, eski Başbakan Boris Johnson'ın Kuzey İrlanda planını eleştirdi.

Keir Starmer, diğer milletvekilleri ve partileri de Windsor Çerçeve Anlaşması'nı desteklemeye çağırdı.

WINDSOR ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Britanya'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında ticareti düzenleyen Kuzey İrlanda Protokolü'nün ülke toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunan Britanya, AB ile protokolün değiştirilmesi için görüşmelere başlamıştı.

Yapılan görüşmeler sonucunda AB ile Britanya, anlaşmaya varmış ve Windsor Çerçeve Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya giden ürünlerde yeşil, AB'ye gitme ihtimali olan ürünlerde kırmızı şerit bulunacak.

Yeşil şeritli ürünler, gümrük bürokrasisine takılmadan Kuzey İrlanda'ya girebilecek, eski protokole göre ürün kontrolünün İrlanda Denizi'nde yapılması uygulaması ise kaldırılacak.

Britanya onaylı ürünler ve ilaçların Kuzey İrlanda'da satışına yönelik engeller de ortadan kalkacak.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN ANLAŞMAYA DESTEK DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, Britanya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki yeni Kuzey İrlanda Protokolü'ne destek vererek, taraflar arasında imzalanan Windsor Çerçeve Anlaşmasının "önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Biden, Britanya ve AB'nin Kuzey İrlanda Protokolü kapsamında imza attıkları Windsor Çerçeve Anlaşması hakkında yazılı açıklama yaptı. Bugünkü anlaşmanın, zor kazanılmış Hayırlı Cuma Anlaşması'nın (Belfast Anlaşması) güçlendirilmesi kapsamında "önemli bir adım" olduğunu kaydeden Biden, Kuzey İrlanda'nın Britanya ve AB pazarındaki yeriyle ilgili atılan adımlar kapsamında liderler ve yetkililerin çabalarını takdir ettiğini aktardı.

Biden, "Kuzey İrlanda halkının ve iş dünyasının, bu istikrar ve belirliliğin sunduğu ekonomik fırsatlardan tam olarak yararlanabileceğinden eminim." diyerek, ABD'nin de bölgenin ekonomik potansiyelini desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, Kuzey İrlanda'nın siyasi kurumlarının da yakında yeniden işler hale gelmesini temenni ettiğini ifade eden Biden, ABD'nin Kuzey İrlanda, Britanya, İrlanda hükümetleri ve AB ile bölgedeki barış ve refahı ilerletmek için çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

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