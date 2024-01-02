Britney Spears'a tepki: 42 yaşında ama ergen gibi davranıyor

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"VALİZİMDEN ÇIKMADI, ELBİSEMİ BULAMIYORUM"

Daha önce mavi renkli elbisesiyle çekilen görüntülerini yine sosyal medya hesabından yayımlayan şarkıcı, "Valizimden de çıkmadı, elbisemi bulamıyorum" diye yazdı. Britney Spears "elbisesinin ortada olmadığını" vurgulayıp daha da ileri gitti ve birinin elbisesini çaldığını ileri sürdü.

Britney Spears, "31 Mart 2023'te bu elbiseyi Meksika'da giydim. Onu ABD'ye geri getirmeye karar verdim. Çünkü bu benim en sevdiğim elbise. İki gece önce Los Vegas'a giderken uçağa binmeden önce bu elbiseyi giydim" diye yazdı. Spears, şimdi ise elbisenin valizinden çıkmadığını ve hiçbir yerde olmadığını satırlarına ekledi. Mavi elbisenin yanı sıra bir gece önce satın aldığı siyah montun da ortalarda olmadığını ekledi.