Britney'den 'Türkiye' paylaşımı: Bu video beni ağlattı! 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla annesini görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Gözleri dolan çocuk daha sonra annesine sarılıp, elini defalarca kez öpmüştü. Annesinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuğun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolardan biri olmuştu.

"GERÇEKTEN KÜÇÜK BİR BEYEFENDİ"

O görüntüleri izleyen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, gözyaşlarına hakim olamadı. Videoyu 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Spears, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim. En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler Günü'nde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin. Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun.

BEBEK GELİYOR

Öte yandan babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nisan ayında bebeklerinin olacağı müjdesini vermişti.

"BU YAPACAĞIM EN ÖNEMLİ İŞ!"

Asghari de haberi, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" ifadeleriyle Instagram'dan açıklamıştı.

Sam Asghari ve Britney Spears

BABA OLMAK İSTİYORDU

Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

ORTADAN KAYBOLDU

Ayrıca Britney Spears, geçtiğimiz ay sosyal medyada adeta ortadan kaybolmuştu. Pop yıldızının hesabına ulaşamayan hayranları, Spears'ın sosyal medya hesabını kapattığını fark etmişti.

2020'dede benzer bir davranışta bulunan Britney Spears, bir hafta sonra hesabını aktif hale getirerek, Asghari ile nişanlandığını duyurmuştu. Özgürlüğüne kavuşması şarkıcının bir süre sosyal medyaya ara vermek isteme sebeplerinden biri olarak görülüyordu.

İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.

Jason Allen Alexander ve Britney Spears

2007'DE BOŞANDI

Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.