Britney Spears'tan eski eşine sert tepki: Oğlumu beş yılda sadece 45 dakika gösterdi

Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ı yakında çıkacak anı kitabı nedeniyle sert bir dille eleştirerek, onu kendisine psikolojik manipülasyon yapmakla suçladı ve oğullarıyla arasının kötü olmasından şikayet etti.

43 yaşındaki pop yıldızı, eski eşinin, oğullarının uyandıklarında Spears'ı elinde bıçak tutarken bulacağı yönündeki şoke edici iddiasının ardından, hem eski eşini hem de oğulları 19 yaşındaki Sean Preston ile 18 yaşındaki Jayden'i eleştirdi.

Britney Spears'ın oğullarının velayeti eski eşine verildi

"Artık yeter" diye söze giren Spears, eski eşinin sürekli psikolojik manipülasyon yapmasının son derece incitici ve yorucu olduğunu yazdı.

Spears ayrıca, oğullarıyla yaşadığı sorunlu ilişki nedeniyle moralinin bozulduğunu itiraf ederek, "Oğullarımla bir hayat yaşamak için her zaman yalvardım ve bağırdım" dedi.

Britney Spears ve eski eşi Kevin Federline

Ünlü şarkıcı, oğullarından birini son 5 yılda sadece 45 dakika gördüğünü de sözlerine ekledi.

"Ergenlik çağındaki erkeklerle ilişkiler karmaşıktır. Bu durum beni moralsizleştirdi ve her zaman hayatımın bir parçası olmalarını istedim, hatta neredeyse yalvardım" diyen Spears, "Ne yazık ki, kendi babalarının bana karşı gösterdiği saygısızlığa her zaman tanık oldular. Kendi sorumluluklarını almaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

Grammy ödüllü sanatçı, oğullarını ne kadar az gördüğünden yakınarak, artık ziyaret kurallarını kendisinin koyacağını söyledi. "Son 5 yılda bir oğlum beni sadece 45 dakika, diğeri ise sadece 4 ziyarette gördü. Ben de gururluyum. Bundan sonra müsait olduğumda onlara haber vereceğim" diyen Spears, Federline'ın her şeyi açıklayan kitabındaki beyaz yalanlardan zarar gören kişinin kendisi olduğunu da sözlerine ekledi. Pop yıldızı, "İnanın bana, o kitaptaki o beyaz yalanlar doğrudan bankaya gidiyor ve burada gerçekten zarar gören tek kişi benim" ifadesini kullandı. İki oğluna olan sevgisini dile getiren Spears, "Onları her zaman seveceğim ve beni gerçekten tanıyorsanız, akıl sağlığım ve içkimle ilgili magazin haberlerine aldırmazsınız" dedi. REKLAM "Aslında son 5 yıldır kutsal ve özel bir hayat yaşamaya çalışan oldukça zeki bir kadınım. Bunu söylüyorum, çünkü artık yeter ve herhangi bir gerçek kadın da aynısını yapardı" diyen Spears, bu açıklamayı eski eşi Federline'ın çocuklarının uyandıklarında onu elinde bıçakla bulacağını iddia etmesinin ardından yaptı. Sık sık evde çektiği dans videolarını paylaşan ünlü şarkıcı, bir videosunda elinde bıçaklarla dans etmesiyle şaşkınlık yaratmıştı. Bir dönem ruh sağlığı sorunları yaşayan Spears'ın hayranları, pop yıldızının yeniden sağlığının bozulmasından endişe etmişti.