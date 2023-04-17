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Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

Broadway'in en uzun süre gösterimde kalan müzikali Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera) 35 yılın ardından son kez sahnelendi

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AA
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    AA'nın BBC'den aktardığı haberine göre ilk kez 26 Ocak 1988'de New York'taki Majestic Theatre'da seyirciyle buluşan Operadaki Hayalet müzikali, Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle perde kapatma kararı aldı.
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    Müzikalin yetkilileri, Broadway'in salgın nedeniyle 18 ay kapalı kaldığını, açıldıktan sonra Covid-19 protokolleri ve ek güvenlik nedeniyle maliyetlerin yüzde 15 arttığını ancak bilet satışlarının artmasını sağlayan turist ziyaretlerinin New York’ta eski haline dönmediğini aktardı.
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    Şubatta yapılması planlanan son gösterimin talep artışı nedeniyle bu zamana sarktığı belirtildi.

     
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    Operadaki Hayalet'in son gösterimine müzikalde rol almış eski ve yeni oyuncular da katıldı.

     
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    Başroldeki Phantom karakterine 2 bin 500'den fazla oyunda olmak üzere en uzun süre hayat veren Howard McGillin, son sergilemede, "Geldiğim an ağlamaya başladım. Hepimiz bu ailenin bir parçasıyız ve her zaman öyle kalacağız. Bu harika bir şey" dedi.
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    Müzikalin bestecisi Andrew Lloyd Webber, son performansını 43 yaşında ölen oğlu Nick'e ithaf etti.
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    35 yıl boyunca Broadway’de toplam 13 bin 981 kez sergilenen Operadaki Hayalet, 7 defa Tony Ödülü'nün sahibi oldu.
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    Londra'da hala gösterime devam eden Operadaki Hayalet, Ekim’de 36. yılını kutlayacak.
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

    *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı
  • Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

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