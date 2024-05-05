Brooke Shields: Eşim evde yokken onlarla uyuyorum
Chris Henchy ile mutlu bir evlilik sürdüren Brooke Shields, samimi açıklamalarda bulundu
Yönetmen Chris Henchy ile 2001'den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ABD'li oyuncu Brooke Shields'ın Grier Hammond Henchy ve Rowan Francis Henchy adında iki kızı bulunuyor.
"EŞİM EVDE YOKKEN BİRLİKTE UYUYORUZ"
Brooke Shields, kızlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 58 yaşındaki oyuncu, eşi Chris Henchy şehir dışındayken kızlarının hâlâ yatakta kendisine eşlik ettiğini itiraf etti.
"ONLAR BENİM BEBEKLERİM"
Brooke Shields, "Küçük kızım (Grier) 18 yaşına yeni girdi. Biliyor musun, kocam herhangi bir iş gezisine çıktığında ya da gittiğinde falan hâlâ benimle yatakta uyuyorlar. Hâlâ romantik komedi izliyoruz. Onlar benim bebeklerim" dedi.
Grier ve Rowan, üniversiteye gitmek üzere yuvadan ayrılmaya hazırlanırken Brooke Shields, onların gitmesi düşüncesinden kaçındığını da söyledi ve şu ifadeleri kullandı: Evet, bunu düşünmekten kaçınıyorum. Çünkü insanlar bana 'Oh, çok rahatlayacaksın' diyecekler ve ben bunun olacağını görmüyorum.
Fotoğraflar: Instagram