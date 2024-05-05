Brooke Shields: Eşim evde yokken onlarla uyuyorum

Grier ve Rowan, üniversiteye gitmek üzere yuvadan ayrılmaya hazırlanırken Brooke Shields, onların gitmesi düşüncesinden kaçındığını da söyledi ve şu ifadeleri kullandı: Evet, bunu düşünmekten kaçınıyorum. Çünkü insanlar bana 'Oh, çok rahatlayacaksın' diyecekler ve ben bunun olacağını görmüyorum.

Fotoğraflar: Instagram