Brooklyn Beckham ailesiyle ipleri tamamen kopardı

Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlik olup ailesiyle tamamen ipleri kopardı. David Beckham ve Victoria Beckham'ın 4 çocuğundan en büyüğü olan 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, geçtiğimiz günlerde ebeveynlerine yasal ihtar gönderdi ve kendisiyle sadece avukatlar aracılığıyla konuşmaları talimatını verdi. Brooklyn Beckham ayrıca, anne ve babasının, kendisiyle iletişime geçmesini veya sosyal medyada kendisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmasını istemediğini söyledi.

Beckham çiftinin kendisini etiketlediği veya kendisinden bahsettiği internet paylaşımları, Brooklyn Beckham'ı etkilediği için, bu ihtarın, ruh sağlığını korumayı amaçladığı aktarıldı. Beckhamların büyük oğullarının, anne - babasından uzlaşma girişiminin, sosyal medyadan ziyade, hayatının tamamında gerçekleşmesini istediği konuşuluyor.

Mirror Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın, ebeveynlerinden 'durma taleplerinin' görmezden gelinmesinin, aradaki kavgayı daha da tırmandırdığını söyledi. "Bu durum onun ruh sağlığıyla ilgili sorunlara yol açıyordu. Her şey kendini korumak içindi" dedi. Kaynak, Brooklyn'in ailesinin onu hâlâ bir çocuk olarak gördüğüne ve bir yetişkin olarak görmediğine inandığını açıkladı.

Tartışma, Nicola Pertz'in hafta sonu Instagram hesabından Beckham ailesine ait tüm izleri silmesiyle daha da büyüdü. Buna karşılık, Brooklyn Beckham aynı şeyi yapmadı. Ancak zaten bir süre önce Brooklyn, anne-babasını ve kardeşlerini Instagram'da engellemişti. BU KAVGA NASIL BAŞLADI? Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022'de Florida'da evlendi. Bu mutlu olay aynı zamanda Brooklyn ve Nicola ile Beckham ailesinin geri kalanı arasında söylentilere konu olan bir aile çatışmasının başlangıcını da işaret etti. O dönemde, Nicola Peltz'in Victoria Beckham'ın gelinlik tasarımlarından birini giymemeyi tercih etmesi nedeniyle gelin - kayınvalide arasında gerginlik olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Hatta düğünde sahne alan şarkıcılardan birinin 'Gecenin en güzel kadını' diye Victoria Beckham'ı lanse ettiği ve bu nedenle Nicola Peltz'in kendi düğününde ağladığı iddiaları da vardı. Brooklyn Beckham - Nicola Peltz çiftinin düğün tazeleme töreni, Peltz ailesinin malikanesinde yapıldı Geçtiğimiz mayıs ayında David Beckham, Londra'da yıldızlarla dolu bir partiyle 50'nci yaş gününü kutladı. Tüm çocukları katılırken Nicola ve Brooklyn çifti davet edilmelerine rağmen orada değildi. Brooklyn Beckham, annesi Victoria'nın kendi adını taşıyan belgeselin galasında da yoktu, babası David'in sahibi olduğu Inter Miami takımının şampiyonluk kutlamasında da...