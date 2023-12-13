4 Şurada Paylaş!









KARİYERİNİN ZİRVESİNİ "BROOKLYN NİNE-NİNE" İLE YAŞADI

Andre Braugher'ın parlamasını sağlayan "Brooklyn Nine-Nine" için Braugher bir röportajında "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: BBC