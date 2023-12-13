Andre Braugher yaşamını yitirdi

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"TELEVİZYONDA HİÇ BÖYLE BİR AKTÖR GÖRMEMİŞTİM"



Eleştirmenler Andre Braugher'ın 'Homicide'daki bilgili 'Dedektif Frank Pembleton' rolündeki performansını övmüştü. 'Homicide' yazarı ve yapımcısı Tom Fontana, oyuncunun ekrandaki heyecan verici varlığından, yaydığı karizma ve enerjiden övgüyle söz etmişti.



Tom Fontana, "Televizyonda hiç böyle bir aktör görmemiştim. Ritimleri ona çok özeldi" demişti.