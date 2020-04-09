Brownie kurabiye nasıl yapılır? Brownie kekinin tek lokmalık haline getirilmiş versiyonu olarak da düşünebilirsiniz. Güzel bir lezzet olan kurabiyelerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Brownie Kurabiye Malzemeler:
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı kakao
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
Şerbeti için:
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon
Brownie Kurabiye Yapılışı:
- Kurabiyeyi yapmak için öncelikle şerbetini hazırlayın. Bir tence içerisinde şeker ve suyu koyup üzerine limon suyunu sıkın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 6 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ılımaya bırakın.
- Hamuru yoğurmaya başlayın. Yoğruma kabının içerisine oda sıcaklığında tereyağını, yumurtayı, kakaoyu, pudra şekerini, kabartma tozu, vanilya ve unu karıştırarak ele yapışmayacak hamur elde edene kadar yoğurun.
- Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsinin içerisine kurabiyeleri şekillendirerek dizin. Tüm hamurlar bitene kadar işlemi tekrar edin.
- Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirelim.
- Kurabiyeleri piştikten sonra biraz ılıklaştıktan sonra kurabiyeleri şerbet içerisine batırıp çıkartın. Üzerlerine Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı serperek servisini yapın.
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