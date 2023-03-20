EŞİNDEN ÇAĞRI

Öte yandan normal zamanlarında da sokağa çıktığında rahat yürüyemeyen Bruce Willis, hastalık sürecinden itibaren hem hayranlarının hem de basının daha fazla ilgilisini çeker oldu. İşte bu noktada Bruce Willis'in eşi Emma Heming, bir çağrıda bulunmuştu. Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu olan 44 yaşındaki Heming, sokakta dolaşırken eşinin görüldüğünde ona özellikle bağırarak seslenmemeleri , konuşmaya çalışmamaları için adeta yalvarmıştı.

Emma Heming, bu çağrısını kısa bir süre önce yaşanan bir olaydan yola çıkarak yapmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir gün Bruce Willis, arkadaşlarıyla birlikte Santa Monica'da kahve içmek için buluşmuştu. Genellikle bu şekilde kamuoyu arasına karışmayan Willis, biraz bu nedenle ama en çok hastalığı nedeniyle bölgede çalışan fotoğrafçıların gözünden kaçmamıştı. Paparazziler, ünlü oyuncuya seslenerek dikkatini çekmeye ve onun kendileriyle konuşmasını sağlamaya çalışmıştı. İşte bunun üzerine Bruce Willis'in eşi Emma Heming harekete geçti ve sosyal medyadan bir video yayınlamıştı.