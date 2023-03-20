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Bruce Willis’in eşlerinden kutlama

'Frontotemporal demans' ile mücadele eden Bruce Willis'in 68'inci yaş günü partisinde hastalığı nedeniyle konuşma güçlüğü çektiği görüldü. Öte yandan Demi Moore, eski eşinin yaş gününü sosyal medya aracılığıyla kutlarken "Seni seviyorum" dedi

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  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Bruce Willis'e 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

    Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış, hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti. 68'inci yaşına giren ünlü oyuncu, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı.

  • Bruce Willis'in, Demi Moore'un sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Mutlu Yıllar" şarkısına eşlik ettiği görüldü.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    Bruce Willis paylaşılan videoda, bir ara elleriyle kement atma hareketi yaptığı görüldü.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    Videoda Bruce Willis'in, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken yoğun çaba sarf etmesi ise dikkat çekti.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    "SENİ KUTLAYABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

    Bruce Willis'i hastalığı boyunca destek olan ve eski eşinin yanında bulunan Demi Moore, videoyu "Mutlu yıllar, BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Seni ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz bu güzel dilekleri hissediyoruz" notuyla paylaştı.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    "ÇOK SEVİLİYOR"

    Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis de şimdiye kadar eşiyle çekilen fotoğrafları ve videoları "O saf sevgi... O çok seviliyor. Ve onu her zaman seveceğim. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Bruce için doğum günü dileğim onu dualarınızda ve en yüksek titreşimlerinizde tutmaya devam etmeniz. Çünkü onun hassas balık burcu ruhu bunu hissedecektir. Onu sevdiğiniz ve önemsediğiniz için de çok teşekkür ederim" notuyla yayınladı.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    EŞİNDEN ÇAĞRI

    Öte yandan normal zamanlarında da sokağa çıktığında rahat yürüyemeyen Bruce Willis, hastalık sürecinden itibaren hem hayranlarının hem de basının daha fazla ilgilisini çeker oldu. İşte bu noktada Bruce Willis'in eşi Emma Heming, bir çağrıda bulunmuştu. Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu olan 44 yaşındaki Heming, sokakta dolaşırken eşinin görüldüğünde ona özellikle bağırarak seslenmemeleri , konuşmaya çalışmamaları için adeta yalvarmıştı.

    Emma Heming, bu çağrısını kısa bir süre önce yaşanan bir olaydan yola çıkarak yapmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir gün Bruce Willis, arkadaşlarıyla birlikte Santa Monica'da kahve içmek için buluşmuştu. Genellikle bu şekilde kamuoyu arasına karışmayan Willis, biraz bu nedenle ama en çok hastalığı nedeniyle bölgede çalışan fotoğrafçıların gözünden kaçmamıştı. Paparazziler, ünlü oyuncuya seslenerek dikkatini çekmeye ve onun kendileriyle konuşmasını sağlamaya çalışmıştı. İşte bunun üzerine Bruce Willis'in eşi Emma Heming harekete geçti ve sosyal medyadan bir video yayınlamıştı.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    "LÜTFEN ALANINIZI BİLİN"

    Emma Heming, fotoğrafçıların Bruce Willis'in etrafını sarması ve ona seslenip konuşmak istemesinin eşinin üzerinde stres yarattığını savunmuştu. Heming, paparazzilere "Bunun sizin işiniz olduğunu biliyorum ama lütfen alanınızı koruyun, yerinizi bilin" diyerek seslendi ve Bruce Willis'e nefes alacak bir alan bırakmalarını rica etmişti.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    "EŞİME RAHAT VERİN"

    Emma Heming, eşi Bruce Willis'in fotoğraf ve videolarını çekmeye çalışan paparazzilere "Lütfen kocama bağırarak nasıl olduğunu sormayın, Bunu yapmayın. Ona rahat verin. O anda yanında ailemizden kim varsa onu bir yerden başka bir yere güven içinde götürmesine izin verin" demişti.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    YENİ TEŞHİS AİLESİ TARAFINDAN AÇIKLANMIŞTI

    Bruce Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve iki evlilikten dünyaya gelen 5 kızı, frontotemporal demans hastalığıyla mücadele sırasında tam bir birlik örneği sergiliyor. 
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    "ACI VERİCİ OLSA DA NET TEŞHİS KONULMASI RAHATLATICI"

    Söz konusu açıklamada, Bruce Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtilmişti. Her ne kadar bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notu da bu açıklamada yer almıştı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceği, ailesinin açıklamasında yer verilmişti.

    Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer almıştı: Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    Ailesinin açıklamasında, günümüzde bu hastalığın tedavisi olmadığı belirtilmişti. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda değişebileceğine de vurgu yapılmıştı. Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe bu hastalığın daha fazla ilgi çeker hale geleceği ve hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılabileceği belirtilmişti.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    AİLESİ YANINDA OLACAK

    Ailesinin imzasıyla yayınlanan açıklamada Bruce Willis'in 'sesini başkalarına yardım etmek amacıyla kullandığı' vurgulanmıştı. "Kalbimizden biliyoruz ki eğer bugün yapabilseydi bu hastalıkla ilgili olarak küresel anlamda dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapardı" denilmişti.

     
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    Açıklamada eski eşi Demi Moore, eşi Emma Heming ve beş tane kızı, geniş bir aile olarak yine Bruce Willis'in yanında olup ona destek vermeye devam edeceklerinin altı çizilmişti. Hayranlarından gelen desteğin de unutulmadığı açıklamada "Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" denilmişti.
  • Bruce Willis’in eşlerinden kutlama - Magazin haberleri

    Afazi... Beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isim. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.

    Frontotemporal Demans... Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubu.

    Bruce Willis'in portresini okumak için tıklayınız:

    https://www.haberturk.com/bruce-willis-icin-her-sey-bir-ilanla-baslayip-afazi-ile-sona-erdi-3403760

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Splash News

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