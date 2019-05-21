Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan brüksel lahanalı brokoli çorbasının içinde brüksel lahanası, brokoli gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, brüksel lahanalı brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...

BRÜKSEL LAHANALI BROKOLİ ÇORBASI

Malzemeler:

50 gram brüksel lahanası

Yarım kg brokoli

4 adet patates

2 adet tavuksuyu tableti

Zeytinyağı, su

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

Yapılışı:

Patateslerin kabuğunu soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Brokoli ve brüksel lahanalarıyla birlikte bir tencereye aktarın. Yeterince zeytinyağı ekleyerek, kavurun.

Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tavuksuyu tabletlerini, yeterince tuz, karabiber ve kırmızıbiber ekleyin. Yumuşayana dek haşlayın. Yumuşadıktan sonra suyuyla birlikte blendırdan geçirin.

Servis tabağına aldığınız çorbaya krema ekleyerek, servis yapın.