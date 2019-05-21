Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan brüksel lahanası çorbasının içinde patates, havuç, soğan gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, brüksel lahanası çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...

BRÜKSEL LAHANASI ÇORBASI

Malzemeleri:

1/2 Çay Bardağı Sıvı Yağ

1 Tatlı Kaşığı Tereyağı

1 Adet Orta Boy Soğan

1 Adet Orta Boy Havuç

1 Adet Orta Boy Patates

150 gr. Brüksel Lahanası

6 Su Bardağı Su

3-4 Diş Sarmısak

Tuz, Karabiber

1 Adet Yumurtanın Sarısı

1 Çorba Kaşığı Limon Suyu

Yapılışı:

Tencereye 1 tatlı kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağı alalım. Soğanı küçük küçük doğrayıp kızdırılmış yağa ilave edelim. Soğanlar renk değiştirdiğinde, tavla zarı iriliğinde doğradığımız havucu ve patatesi ilave edelim. 2 dakika daha ağır ateşte kavuralım. Brüksel lahanalarının her birini 4 parçaya bölüp tencereye aktaralım. 6 su bardağı suyu, 1 adet tavuk suyu tabletini ve küçük küçük doğradığımız sarmısakları ilave edelim. Çorbanın tuzunu ve karabiberini ayarlayalım. Çorbayı ateşten almadan 10 dakika önce ayrı bir kapta karıştırdığımız 1 adet yumurtanın sarısı ve 1 çorba kaşığı limonun suyunu tencereye yavaş yavaş ilave edelim. 10 dakika daha kaynatalım. Kaselere aktararak servis yapalım. Not: Yumurta ve limon karışımını çorbaya ilave ettikten sonra karışımı çorbaya karıştırarak yedirin. Çünkü yumurta, çorbada kötü bir tat ve koku bırakabilir.