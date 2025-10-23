BTM’den global arenada işbirliği

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) global arenada da söz sahibi olmak için harekete geçti. UBI Global tarafından 2023 yılı başında “Dünyanın En İyi 3. Startup Merkezi” seçilen BTM, küresel oyuncu olma hedefi için Dubai ve Londra’dan yola çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM bu amaçla, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ile Dubai ve Londra ofislerini ortak kullanmak için iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip imza attı.

Protokolle birlikte, Türk girişimcilere küresel pazarlarda kalıcı bir varlık kazandıracak yeni bir dönem başladı. YTÜ Yıldız Teknopark’ın Londra ve Dubai’de konumlandırdığı bu iki uluslararası merkez, Türk bilişim ve teknoloji şirketlerinin Avrupa ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) pazarlarında büyümesini desteklemek üzere tasarlandı.

Londra’daki ofis, kentin sembolik yapılarından biri olan Battersea Power Station’da yer alıyor. İngiltere’nin 1.2 trilyon dolarlık teknoloji ekosisteminin kalbinde konumlanan merkez, 20 binden fazla yüksek büyüme şirketi ve 181 unicorn’un faaliyet gösterdiği bir inovasyon ortamında Türk girişimcilere prestijli bir adres sağlıyor.