Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.056,29 %4,22
        DOLAR 41,9732 %0,10
        EURO 48,7696 %-0,09
        GRAM ALTIN 5.477,70 %-1,72
        FAİZ 40,33 %-0,67
        GÜMÜŞ GRAM 64,86 %-1,90
        BITCOIN 111.138,00 %1,43
        GBP/TRY 55,9105 %-0,09
        EUR/USD 1,1612 %-0,05
        BRENT 66,14 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 8.956,03 %-1,72
        Haberler Ekonomi Girişimcilik BTM’den global arenada işbirliği - Girişimcilik Haberleri

        BTM’den global arenada işbirliği

        Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark'ın, Dubai ve Londra ofislerinin Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile ortak kullanımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTM'den global arenada işbirliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) global arenada da söz sahibi olmak için harekete geçti. UBI Global tarafından 2023 yılı başında “Dünyanın En İyi 3. Startup Merkezi” seçilen BTM, küresel oyuncu olma hedefi için Dubai ve Londra’dan yola çıkmaya hazırlanıyor.

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM bu amaçla, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ile Dubai ve Londra ofislerini ortak kullanmak için iş birliği protokolü imzaladı.

        Protokole İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip imza attı.

        REKLAM

        Protokolle birlikte, Türk girişimcilere küresel pazarlarda kalıcı bir varlık kazandıracak yeni bir dönem başladı. YTÜ Yıldız Teknopark’ın Londra ve Dubai’de konumlandırdığı bu iki uluslararası merkez, Türk bilişim ve teknoloji şirketlerinin Avrupa ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) pazarlarında büyümesini desteklemek üzere tasarlandı.

        Londra’daki ofis, kentin sembolik yapılarından biri olan Battersea Power Station’da yer alıyor. İngiltere’nin 1.2 trilyon dolarlık teknoloji ekosisteminin kalbinde konumlanan merkez, 20 binden fazla yüksek büyüme şirketi ve 181 unicorn’un faaliyet gösterdiği bir inovasyon ortamında Türk girişimcilere prestijli bir adres sağlıyor.

        Ofis, altyapı imkanı, finansal ve hukuki danışmanlık, pazarlama ve yatırımcı ilişkileri desteği gibi kapsamlı hizmetleriyle dikkat çekiyor.

        GİRİŞİMCİLERE YÜZDE 75 FİNANSMAN DESTEĞİ

        Dubai’deki Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) ise dünyanın en önemli iş merkezlerinden biri olan Dubai World Trade Centre’da faaliyet gösteriyor.

        43 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Dubai teknoloji ekosistemi, 10 unicorn üretmiş ve yalnızca 2025’in ilk yarısında 1,5 milyar doların üzerinde yatırım çekmiş durumda.

        REKLAM

        Bu ekosistemde yer alan Türk firmaları, hazır ofis ve sanal çalışma alanlarının yanı sıra şirket kuruluşu, banka hesabı açılışı, vize, vergi ve hukuk danışmanlığı gibi konularda destek alabiliyor.

        Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) modeliyle hayata geçirilen bu her iki yapı, girişimcilere yüzde 75’e varan finansman desteğiyle düşük maliyetli uluslararası erişim olanağı sunuyor.

        Londra ve Dubai ofislerinin birlikte kullanılmasıyla Türk teknoloji firmaları için “çift merkezli globalleşme modeli”nin hayata geçirileceği vurgulanıyor.

        Buna göre Londra, yatırımcı ilişkileri ve marka prestijinin güçlendirileceği stratejik bir merkez olarak konumlandırılırken; Dubai ofisi bölgesel satış, operasyon ve iş geliştirme üssü olarak değerlendirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!