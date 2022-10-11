BTS, Güney Kore’yi ikiye böldü 0:00 / 0:00

Güney Kore’de 18-28 yaş arası sağlıklı her bir erkeğin iki yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.

Parlamento, BTS üyelerinin askerliklerini 30 yaşına kadar erteleyebilmeleri için daha önce bir yasa çıkarmıştı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Grubun en büyük üyesi ve asıl adı Kim Seok-jin olan Jin’in aralık ayında 30 yaşına basacak olması son zamanlarda tartışmaların alevlenmesine yol açtı.

BTS’in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı.

Güney Kore’nin eski kültür, spor ve turizm bakanı Hwang Hee, mayıs ayında görevinden ayrılmadan önce BTS üyelerinin askere gitmesinin “kültürel bir kayıp” olacağını söylemişti.

Bu sebeple hükümetin gerekli yasal değişikliği yaparak BTS üyelerinin askere gitmesinin engellenmesini talep edenler var.

Ancak bu meseleyi eşitlik ve toplumun bazı kesimlerine imtiyaz tanınmaması gerektiği yönünde ele alanlar, müzisyenlerin askere gitmesinden yana.

Bu durumun kariyerlerinin iki yılını feda eden genç erkeklere haksızlık olacağını dile getirenler de bulunuyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, geçen hafta BTS üyelerinin askere gitmelerinden yana olduğunu açıkladı.

Ülkenin şimdiki Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Park Bo Gyoon ise kurumunun konu hakkındaki kararını yakın zamanda açıklayacağını belirtti.

Güney Kore’de yapılan bir ankete göre halkın yüzde 61’i BTS’in askere gitmekten muaf tutulabileceği konusunda görüş bildirirken bir başka ankette halkın yüzde 54’ü BTS’in askere gitmesi gerektiğini aktardı.

Grup bu yılın başında kariyerlerine bir müddet ara verdiklerini açıklayarak hayranlarını şaşırtmış, kimileri bu kararın askerlikten ötürü alındığını düşünmüştü.