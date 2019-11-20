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HaberlerSağlık

Bu 5 yanlıştan uzak kalarak mide kanseri riskinizi azaltabilirsiniz

Mide kanseri, sıklıkla sinsi seyir gösteren ve sessiz ilerleyen bir kanser türü. Belirtilerini göstermesi hastalığın çoğunlukla ileri evrede olduğu anlamına geliyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin hastalıktan korunmada çok etkili sonuçları var. İşte mide kanserine neden olan 5 alışkanlıktan uzak kalmanız için bilimsel nedenler.

Mide kanseri

Mide kanseri sıklığı 50 yaş sonrasında artış gösteriyor ve özellikle erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülüyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre mide kanseri oluşumunu artıran risk faktörleri iki başlık altında toplanıyor. Bunlar,  genetik risk faktörleri ve çevresel risk faktörleri olarak sıralanıyor. Genetik risk faktörlerini değiştirme şansı bulunmuyor. Bu anlamda öncelikli olarak hastane ortamında takip ve tarama programlarına katılmak gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Hastanesi, Gastroenteroloji Servisi’nden Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, “Çevresel faktörlerden olan beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi değiştirilebilir faktörler olması nedeniyle mide kanserinden korunmada önemli rol oynuyor” diyor.  Mide kanserine neden olan alışkanlıklar şu başlıklar altında toplanıyor:

 

TUZLU VE TÜTSÜLENMİŞ BESİNLERE DİKKAT!

Yemek pişirilirken fazla miktarda tuz kullanılması ve gıdaların piştikten sonra uzun süre bekletilerek tüketilmesi, mide kanserine yakalanma riskini artırıyor. Yiyeceklerin saklanış biçimi de mide kanseri sıklığını artıran unsurlar arasında bulunuyor. Konserve, salamura veya tütsülenerek saklanan besinlerin tüketimi de yine mide kanseri açısından risk oluşturuyor. Et ve et ürünlerinin salamurası yapılırken nitrat ve nitrit tuzları kullanılıyor. Bu tuzların bir kısmı ısıtma işlemi sırasında, bir kısmı da tüketildikten sonra vücuda girmesiyle kansere neden olan maddelere dönüşüyor. Uygunsuz şartlarda saklanan ve bayatlayan gıdalarda bulunan bakteri ve küf mantarları da gıdaların kanser yapıcı etkilerini ortaya çıkarabiliyor.

NİŞASTA VE ŞEKERDEN ZENGİN BESLENMEYİ YAŞAMINIZDAN ÇIKARTIN

Taze meyve ve sebzeler; sağlıklı bir hayatın ve dengeli beslenmenin önemli bir kısmını oluşturuyor. İçerdikleri A vitamini, C vitamini, E vitamini ve folat gibi çok önemli besin öğeleri ile antioksidan ve antikanser etki göstermekle kalmayıp muhteşem bir lif kaynağı olarak görülüyor. Bilimsel çalışmalarda bunların yerine nişasta ve şekerden zengin beslenmenin, mide kanseri ve diğer birçok kanser türünü artırdığı öne sürülüyor.

AFLATOKSİN İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN

Son yıllarda sıklıkla sözü edilen, “Aflatoksin”, günlük yaşantımızda  birçok yerde karşılaştığımız  küflerden  bazılarının ürettiği kimyasal maddelerden biri olarak tanımlanıyor. Zehir özelliği taşıyan ve kanser yapıcı özelliği bulunan aflatoksin uygunsuz şartlarda saklanan ve depo edilen süt, peynir, mısır, yer fıstığı, fındık, baharat, badem, kırmızıbiber, incir gibi gıdalarda gelişebiliyor.

SİGARA İÇMEYİN!

Çeşitli kaynaklarda mide kanseriyle sigara kullanımı ilişkisinin yüzde 90-95 gibi yüksek oranda olduğu belirtiliyor. Sigara kullanım süresi ve içilen sigara miktarı kanser riskini doğrudan etkiliyor.

ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT!

Kronik alkol kullanımının özellikle özofagus, mide, karaciğer ve pankreas gibi organ kanserlerine yol açtığı ve bu riskin kadınlarda daha fazla olduğu bilimsel makalelerle ortaya konuyor.

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