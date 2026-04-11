Bu adayı kediler yönetiyor! Balıkçı teknelerinden adanın zirvesine: Sadece 6 insanın ve 200 kedinin yaşadığı ilginç ada
Japonya'nın Seto İç Denizi'nde yer alan ve insanlardan çok kedilerin yaşadığı Aoshima Adası, duyanları hayrete düşürüyor. Bir zamanların hareketli balıkçı kasabası, bugün tüylü dostlarımızın mutlak hakimiyetinde sessiz bir cennet olarak varlığını sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından turist çeken bu ilginç adanın gizemli öyküsü ve adaya dair tüm detaylar haberimizin devamında...
Nüfusunun neredeyse tamamı kedilerden oluşan ve sokaklarında tek bir marketin bile bulunmadığı Aoshima, sıradan bir tatil rotasından çok daha fazlasını vadediyor. Miyazaki'deki adaşıyla sıkça karıştırılan bu eşsiz kedi cennetinin yıllar içindeki inanılmaz dönüşümü görenleri şaşkına çeviriyor. Peki bu adayı bu kadar özel kılan ve gelecekte bekleyen tehlike ne?
BALIKÇI KASABASINDAN KEDİ CENNETİNE
Japonya'nın Ehime prefektörlüğünde bulunan Aoshima, aslında yıllar önce sıradan ve oldukça hareketli bir balıkçı köyüydü. Geçmişte balıkçı teknelerindeki fareleri avlamaları için adaya getirilen kediler, zamanla bu küçük kara parçasının asıl sahipleri haline geldi.
İnsan nüfusu yıllar içinde azalıp balıkçılık faaliyetleri durma noktasına gelirken, kedilerin sayısı hızla artarak adayı adeta bir açık hava kedi sığınağına çevirdi.
NÜFUS ORANTISIZLIĞI ŞAŞIRTIYOR
Bugün adaya ayak bastığınızda sizi devasa bir miyavlama korosu karşılıyor. Yakın geçmişteki verilere göre adada yaklaşık 200 kedi yaşarken, insan nüfusu sadece 6 yaşlı bireyden oluşuyor.
Bu inanılmaz oran, adayı internet dünyasında büyük bir fenomene dönüştürdü. Dünyanın her yerinden kedi aşıkları, sadece bu tüylü dostlarla vakit geçirmek ve onları beslemek için uzun feribot yolculuklarını göze alıyor.
MARKET YOK, OTEL YOK, SADECE HUZUR
Aoshima'yı diğer turistik adalardan ayıran en büyük özellik, tamamen bakir kalmış olması. Adada konaklayabileceğiniz bir otel, kahve içebileceğiniz bir kafe veya su alabileceğiniz bir otomat bile bulunmuyor.
Burası ticari bir alan değil, yerel halkın sessiz yaşam alanı. Bu nedenle ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını yanlarında getirmeleri, sakinlerin huzurunu kaçırmamaları ve çöplerini mutlaka geri götürmeleri gerekiyor.
Sokaklarda yanınızda yürüyen, kucağınıza atlayan kedileri beslemek ise sadece liman trafiğini aksatmamak adına belirlenen özel alanlarda yapılabiliyor. Ziyaretçiler genellikle yanlarında kedi mamalarının yanı sıra oyuncaklar da getirerek bu eşsiz deneyimin tadını çıkarıyor.
İSİM BENZERLİĞİNE DİKKAT
Aoshima ismi, Japonya'da seyahat planlayanlar için ufak bir kafa karışıklığına da yol açabiliyor. Ehime'deki bu kedi adası, Miyazaki kıyılarındaki adaşıyla sıkça karıştırılıyor.
Miyazaki'deki Aoshima; subtropikal ormanları, evli çiftlere şans getirdiğine inanılan tapınağı ve "Şeytanın Çamaşır Tahtası" olarak bilinen büyüleyici bazalt kaya oluşumlarıyla bambaşka bir doğa deneyimi sunuyor.
ADANIN GELECEĞİ BELİRSİZ
Tüm bu masalsı atmosfere rağmen Aoshima'nın uzun vadeli geleceği pek de parlak görünmüyor. Turistik bir işletme mantığıyla yönetilmeyen ve ticari bir kedi kafesi olmayan adada, artan kedi nüfusunu kontrol altına almak için 2018 yılında yetkililer tarafından geniş çaplı bir kısırlaştırma programı başlatıldı.
Kedilerin hayatta kalabilmesi büyük oranda insanlara bağlı. Ancak insan nüfusunun sadece birkaç yaşlı bireye düşmesi, kedilerin bakımı konusunda ciddi sorunlar yaratıyor. Eğer son sakinler de adadan ayrılırsa, feribot seferlerinin durması ve adanın tamamen ıssızlaşması bekleniyor. O güne kadar Aoshima, Seto İç Denizi'nin ortasında kedi aşıklarını ağırlamaya devam edecek.