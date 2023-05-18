UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde finallerin adları bu akşam oynanacak maçlar sonrasında belli olacak. Diğer tarafta şampiyonluk heyecanın yaşadığı Spor Toto Süper Lig’de ise kritik bir derbi var. Tam anlamıyla futbol ziyafetinin yaşanacağı gecede Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’ndeki günün çarpıcı maçlarının programı…