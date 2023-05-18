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Bu akşam hangi maçlar var? Günün fikstürü: 18 Mayıs Perşembe günü maç programı

Süper Lig’de ve Avrupa futbolunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kritik maçların oynanacağı gecede adeta nefesler kesilecek ve hem Avrupa’da hem de ülkemizde takımlar kader maçlarına çıkacak. Futbol şöleninin yaşanacağı günün maç programını bir araya getirdik. İşte detaylar…

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  • Bu akşam hangi maçlar var? Günün fikstürü: 18 Mayıs Perşembe günü maç programı

    UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde finallerin adları bu akşam oynanacak maçlar sonrasında belli olacak. Diğer tarafta şampiyonluk heyecanın yaşadığı Spor Toto Süper Lig’de ise kritik bir derbi var. Tam anlamıyla futbol ziyafetinin yaşanacağı gecede Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’ndeki günün çarpıcı maçlarının programı…
  • Bu akşam hangi maçlar var? Günün fikstürü: 18 Mayıs Perşembe günü maç programı

    SÜPER LİG

    Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat 20:00’de beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
  • Bu akşam hangi maçlar var? Günün fikstürü: 18 Mayıs Perşembe günü maç programı

    UEFA AVRUPA LİGİ

    UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam yarı final rövanş karşılaşmaları oynanacak.

    Sevilla (1) -(1) Juventus saat 22:00 (Exxen, TV8,5)

    Bayer Leverkusen (0) -(1) Roma saat 22:00 (Exxen)
  • Bu akşam hangi maçlar var? Günün fikstürü: 18 Mayıs Perşembe günü maç programı

    UEFA KONFERANS LİGİ

    Basel (2) -(1) Fiorentina saat 22:00 (Exxen)

    AZ Alkmaar (1)- (2) West Ham United saat 22:00 (Exxen)
  • Bu akşam hangi maçlar var? Günün fikstürü: 18 Mayıs Perşembe günü maç programı

    2023 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    İlk olarak 2021-2022 sezonunda düzenlenen turnuvanın bu yıl ikinci finali olacak. Final maçı, 7 Haziran 2023 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Sinobo Stadyumu'nda oynanacaktır.
  • Bu akşam hangi maçlar var? Günün fikstürü: 18 Mayıs Perşembe günü maç programı

    2023 UEFA AVRUPA LİGİ 51. FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    Turnuvanın 51. final maçı 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskás Stadyumunda oynanacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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