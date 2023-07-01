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Bu akşam voleybol maçı yok mu? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta maçları tamamlanmak üzere. Filenin Sultanları çıktığı üç karşılaşmanın birini kaybederken 2 maçını kazandı. Voleybolseverlerin merak ettiği konuların başında ise Filenin Sultanları’nın bugün voleybol maçının olup olmadığı sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, bugün Türkiye’nin voleybol maçı yok mu? İşte ayrıntılar…

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  • Bu akşam voleybol maçı yok mu? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen, 2023 Voleybol Miletler Ligi’nde heyecan devam ediyor. Turnuvada 11 maçta 8 galibiyet 3 yenilgi alan Filenin Sultanları, üçüncü haftanın son maçını Hırvatistan ile yapacak. İşte Filenin Sultanları’nın maç tarihi…
  • Bu akşam voleybol maçı yok mu? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

    BU AKŞAM TÜRKİYE’NİN VOLEYBOL MAÇI YOK MU?

    Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftası oynanmaya devam ediyor,ilk üç gününde üç karşılaşmaya çıkan Filenin Sultanları bugün maç oynamayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı’mız son maçını Hırvatistan ile 2 Temmuz Pazar günü oynayacak.
  • Bu akşam voleybol maçı yok mu? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

    2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

    Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin final turu 16 Temmuz Pazar günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentindeki College Park Center'da gerçekleştirilecektir.
  • Bu akşam voleybol maçı yok mu? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

    2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

    1- Polonya - 26

    2- ABD - 24
  • Bu akşam voleybol maçı yok mu? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

    3- TÜRKİYE - 26

    4- Brezilya - 21

    5- Almanya - 20

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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