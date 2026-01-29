Bu ay hangi şirketler halka arz oldu? 2026 Ocak ayında borsaya açılan şirketler
Sermaye Piyasası Kurulu, Ocak ayı içerisinde toplamda altı firmanın halka arzına onay verdi. Dört firma süreci tamamlayarak, borsada işlem görmeye başladı. Sırada, Akhan Un Fabrikası ve Netcad Yazılım ise talep toplamaya devam ediyor. Peki, Ocak ayında hangi şirketler halka arz oldu? İşte 2026 halka arz takvimi
Ocak ayının son günlerine girilirken, yatırımcılar aylık halka arz takvimini merak ediyor. Buna göre; ay içerisinde dört firma tüm süreci tamamlayarak, borsaya açıldı. İki firma ise talep toplama işlemini bitirdikten sonra borsada işlem görecek. İşte, 2026 Ocak halka arz takvimi
Şirket ismi: Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.
Hisse fiyatı: 21,50 TL
Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: Belli değil
Lot miktarı: 57 milyon 700 bin lot
Halka arz sonuçları: Belli değil
Şirket ismi: Netcad Yazılım A.Ş.
Hisse fiyatı: 46 TL
Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: Belli değil
Lot miktarı: 40 milyon lot
Halka arz sonuçları: Belli değil
Şirket ismi: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Hisse fiyatı: 18 TL
Talep toplama tarihleri: 14-15-16 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: 22 Ocak 2026
Lot miktarı: 60 milyon lot
Halka arz sonuçları: 785.446 katılım ~ 54 Lot (972 TL)
Şirket ismi: Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Hisse fiyatı: 30,24 TL
Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: 15 Ocak 2026
Lot miktarı: 40 milyon lot
Halka arz sonuçları: 679.834 katılım ~ 39 Lot (1179 TL)
Şirket ismi: Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hisse fiyatı: 9,77 TL
Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: 16 Ocak 2026
Lot miktarı: 84 milyon 500 bin lot
Halka arz sonuçları: 431.279 katılım ~ 98 Lot (957 TL)