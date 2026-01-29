Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Bu ay hangi şirketler halka arz oldu? 2026 Ocak ayında borsaya açılan şirketler kaç lot verdi, ne zaman talep topladı?

        Bu ay hangi şirketler halka arz oldu? 2026 Ocak ayında borsaya açılan şirketler

        Sermaye Piyasası Kurulu, Ocak ayı içerisinde toplamda altı firmanın halka arzına onay verdi. Dört firma süreci tamamlayarak, borsada işlem görmeye başladı. Sırada, Akhan Un Fabrikası ve Netcad Yazılım ise talep toplamaya devam ediyor. Peki, Ocak ayında hangi şirketler halka arz oldu? İşte 2026 halka arz takvimi

        Giriş: 29.01.2026 - 14:01 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:01
        1

        Ocak ayının son günlerine girilirken, yatırımcılar aylık halka arz takvimini merak ediyor. Buna göre; ay içerisinde dört firma tüm süreci tamamlayarak, borsaya açıldı. İki firma ise talep toplama işlemini bitirdikten sonra borsada işlem görecek. İşte, 2026 Ocak halka arz takvimi

        2

        Şirket ismi: Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

        Hisse fiyatı: 21,50 TL

        Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: Belli değil

        Lot miktarı: 57 milyon 700 bin lot

        Halka arz sonuçları: Belli değil

        3

        Şirket ismi: Netcad Yazılım A.Ş.

        Hisse fiyatı: 46 TL

        Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: Belli değil

        Lot miktarı: 40 milyon lot

        Halka arz sonuçları: Belli değil

        4

        Şirket ismi: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

        Hisse fiyatı: 18 TL

        Talep toplama tarihleri: 14-15-16 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 22 Ocak 2026

        Lot miktarı: 60 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 785.446 katılım ~ 54 Lot (972 TL)

        5

        Şirket ismi: Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.

        Hisse fiyatı: 30,24 TL

        Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 15 Ocak 2026

        Lot miktarı: 40 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 679.834 katılım ~ 39 Lot (1179 TL)

        6

        Şirket ismi: Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Hisse fiyatı: 9,77 TL

        Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 16 Ocak 2026

        Lot miktarı: 84 milyon 500 bin lot

        Halka arz sonuçları: 431.279 katılım ~ 98 Lot (957 TL)

        7

        Şirket ismi: Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Hisse fiyatı: 7,50 TL

        Talep toplama tarihleri: 5-6-7 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 13 Ocak 2026

        Lot miktarı: 175 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 646.385 katılım ~ 122 Lot (915 TL)

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
