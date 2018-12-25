Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, reel sektör ile finans sektörünü bir araya getirdikleri toplantıların 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki sektörü bir araya getirerek, sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir ilki gerçekleştiriyoruz. TBB Yönetim Kurulunun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarına başladık. Burada Bursa ile Balıkesir, Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'dan oda ve borsalardaki iş insanları var. Türkiye'nin en büyük ilk 10 bankasının genel müdür ve genel müdür yardımcıları, bölge ve şubeleri de aramızda." diye konuştu

Hisarcıklıoğlu, reel sektör ve bankacılık sektörünün aynı salonda buluşmasının önemini vurgulayarak, "Bu, tarihimizde bir ilk. Birazdan iş dünyası olarak, sorun ve sıkıntılarımızı doğrudan bankaların üst yönetimlerine ileteceğiz. Önerilerimizi paylaşacağız. Bankaların, reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmesi, bizler açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

"BU TEKERLEK BU TÜMSEKTE KALMAYACAK"

Diyalog toplantılarıyla reel sektör ve finans sektörünün birbirini daha iyi anlayacağını ve ortak çözümler gerçekleştireceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve finans sektörünün özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanlarının açık tutulması, ekonomi açısından hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma, henüz istediğimiz noktaya gelmedi. Bu konuda oda ve borsalardan gelen, bizim de TOBB yönetimi olarak, hükümete ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylelikle ekonomideki ilk pozitif adımı atmış oldu. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Ödeme sıkıntısına düşen SGK mükelleflerinin 60 aya kadar borçlarının vadelendirilmesi imkanı çıktı."

"BİZİM İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM"

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve İş Bankasının öncülüğünde konut kredisi faizlerinin düşürüldüğünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"TOBB olarak, uzun süredir takip ettiğimiz, daha önce Sayın Hüseyin Aydın ile beraber çalıştığımız alacak sigortası konusu, devrim niteliğinde. Dün itibarıyla açıklandı. Küçük işletmeler açısından alacak sigortası, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu, bizim için devrim niteliğinde bir adım oldu. Tüm önlemler, piyasalara moral vermekte, ticareti desteklemektedir. Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira ülkemizin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı, çalkantılı dönemi yaşadık ama hepsini aştık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bunu aşacağız. Yolumuza devam edeceğiz."

"ÖZ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Bursa'nın sanayi ve ticaret için olduğu kadar finans sektörü için de önemli bir kent olduğunu ifade ederek, "Geldik, konuşacağız, tartışacağız. 'Neler eksik neler fazla neleri daha iyi yapabiliriz?' diye mütalaa edeceğiz. Öz eleştiriye açığız. Karşılıklı iyi niyetle ülkenin istihdamına, büyümesine tekrar birlikte katkı vermek için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın da katıldığı "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" basına kapalı gerçekleştirildi.

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