İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bahçıvan'ın açıklamalarından önemli satır başları;

- Alınan tedbirler piyasalarda bir canlanma oluşturdu.

- Dövizin mutlaka dengeye oturması çok önemliydi, şu anda bu konuda pozitif gelişmeler var.



- Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye cari açık sorununu aşar.



- (Konkordatonun suistimal edildiği söylemleri) Çok haksız diyemeyeceğim bu şekilde söyleyenlere. Konkordato dünya alacak sisteminde yer etmiş bir uygulama. Doğru uygulanırsa belli bir nefes almak isteyen firmalar için bir fırsat ama bunu aşırı derecede suistimal edersek ifrat ile tefrit arasında bir karışma oluyor. Bunun spekülasyona dönüşmesi bile yanlış. Son zamanlardaki konkordato taleplerinin daha sıkı kontrol edildiğini memnuniyetle görüyoruz.

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