AA

İstanbul'da 24 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan ve yoğun ilgi gören Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin konukları bu sabah fotoğrafçılar oldu.

SAAT 04.30'DA DOLUNAY BELİRDİ

AA'da yer alan habere göre çok sayıda fotoğrafçı dolunayı görüntülemek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresini seçti. Saat 04.30’da beliren dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii ile aynı karede yer aldı.

SAAT 05.30'A KADAR SÜRDÜ

Güzel görüntülere sahne olan dolunayın batışı 05.30 gibi gerçekleşti.

FOTOĞRAFÇILAR BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Yerli ve yabancı çok sayıda fotoğrafçı, dolunayı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile aynı karede görüntülemek için birbiriyle yarıştı.